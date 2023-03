Zamość. Dzień Kobiet w kinie to nie tylko film

Lublin. Skarga na dyrektorkę II LO odrzucona. Wykład o pieskach na trawniku w bonusie

Rada Miasta odrzuciła skargę anglistki z II LO na dyrektorkę szkoły. Nauczycielka zarzucała swojej przełożonej brak reakcji na dyskryminujące zachowania. Zanim doszło do głosowania, jeden z radnych tłumaczył zebranym, co robią pieski na trawniku, a co młodzi małżonkowie w sypialni.