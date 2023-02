Zamość. Kasa na sport podzielona. Kto dostał najwięcej? Komu przyznano najmniej?

W pierwotnym projekcie budżetu na ten rok przewidywano, że dotacje na sport sięgnął 900 tys. zł, ale na wniosek radnych PiS i ich głosami podczas budżetowej sesji zwiększono tę kwotę o 600 tys. do poziomu z roku poprzedniego.

Zyskali sportowcy, ale straciły m.in. instytucje kultury, bo po 100 tys. zł zabrano Zamojskiemu Domowi Kultury na organizację Zamojskiego Lata Teatralnego, a Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego na Zamojskiego Festiwalu Kultury „arte, cultura, musica e...”. Radni zdecydowali wówczas również o obcięciu wydatków m.in. na utrzymanie zieleni czy konserwację oświetlenia.

Ostatecznie kwota dokładnie 1 mln 480 tys. zł podzielona została zarządzeniem prezydenta miasta z 15 lutego br. I jak co roku, z podjętych decyzji najbardziej cieszyć się mogą piłkarze nożni. Dotacja dla Stowarzyszenia K.S Hetman Zamość to 440 tys. zł. O 30 tys. mniej otrzyma KS Agros Zamość. Na trzecim miejscu znalazł się Klub Piłki Ręcznej Padwa z dotacją w wysokości 205 tys. zł.

A dalej z dotacją w wysokości 130 tys. MKS Padwa, 45 tys. trafi do piłkarskiego DKS Gaudium, a 33 do Uczniowskiego Klubu Judo Legion., zaś po 25 tys. zł. przyznano Zamojskiemu Towarzystwu Tenisowemu Return i Autonomicznej Sekcji Bokserskiej KS Hetman. Do pływackiego UKS Orka czy zapaśników Sorgi trafi po 15 tys. zł.

Na przeciwległym biegunie znalazły się inne dyscypliny sportowe. I tak np. Zamojski Klub Karate Tradycyjnego Renesans otrzyma 4 tys. zł, na 5 tys. może liczyć Roztoczański KKT, a o tysiąc złotych więcej dostanie UKS Centrum Sztuk Walki Lider czy UKS Football Academy Zamość.