Mugambi już nie jest sam. W zamojskim zoo mają parę żyraf i liczą na młode

O planach sprowadzenia samicy z ogrodu zoologicznego w Danii pisaliśmy niedawno. Słowo stało się ciałem. Jasira, niespełna dwuletnia żyrafa, dotarła do Zamościa pod koniec zeszłego tygodnia.

– Nasz "chłopiec" szybko zaakceptował nową towarzyszkę i można nawet powiedzieć, że otoczył ją opieką – informuje zamojski ogród.

Mugambi jest ostatnim z trzech samców żyrafy, które mieszkały w Ogrodzie Zoologicznym im. Stefana Milera w Zamościu. Niestety, jego dwaj towarzysze odeszli kilka lat temu.

W marcu zeszłego roku padł 16-letni Lengai. Był schorowany, miał problemy neurologiczne, poddawano go leczeniu, ale podczas karmienia Mugambi uderzył go w szyję. Lengai stracił równowagę, przewrócił się. Niestety, próby postawienia go do pionu nie powiodły się.

Rok wcześniej ZOO pożegnało się z 10-letnim wówczas Ngombe. Ten nie przeżył choroby przedżołądków.

Informując nas o przygotowaniach do sprowadzenia do Zamościa samicy Jasiry, dyrektor ZOO Grzegorz Garbuz mówił, że ma nadzieję, iż z jej związku z Mugambim pojawią się młode.