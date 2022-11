Zamość. O Zamoyskich w kawiarni. I nie tylko o Janie

Róża i Jan Zamoyscy wpadali do córki na prywatkę. Mają swoją tablicę w Alei Sław

Jan Zamoyski uwielbiał kobiety, ale kochał wyłącznie swoją żonę. Był wspaniałym ojcem dla córek, ale o polityce rozmawiał wyłącznie z... synem. Róża Zamoyska w mrocznych czasach PRL stworzyła ciepły, pełen miłości dom i wychowała dzieci tak, by nie skazić ich nienawiścią ani do systemu, który na 8 lat zamknął jej męża w więzieniu, ani do winnych temu ludzi.