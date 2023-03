Taką decyzję na zeszłotygodniowym posiedzeniu podjęła Rada Nadzorcza KGS. Poza Błażewiczem, odpowiedzialnym za nadzór nad rynkiem zbożowym, z posadami rozstali się wówczas również prezes Jan Wernicki i wiceprezes Tomasz Nowakowski.

– Odwołanie nastąpiło bez podania przyczyn, Rada Nadzorcza miała do tego prawo – mówi w rozmowie z nami Piotr Błażewicz i kategorycznie odmawia komentowania tej decyzji.

Dodaje tylko, że za swój priorytet w kilkumiesięcznej pracy na stanowisku wiceprezesa KGS uważał doprowadzenie do dokapitalizowania Zamojskich Zakładów Zbożowych, których przez dwa lata wcześniej był wiceprezesem. Mówi, że zadanie już zostało zrealizowane w 99 procentach.

– Niebawem spółka Elewarr, do której ZZZ należą, powinna już ogłosić przetargi na realizację inwestycji wartej ok. 25 mln zł – podkreśla. O swoich zawodowych planach również nie chce mówić, ale zapowiada, że zamierza nadal pracować na rzecz Zamościa i regionu. Po odejściu z KGS obowiązuje go jednak trzymiesięczny zakaz konkurencji, obejmujący m.in. zajmowanie stanowisk w spółkach skarbu państwa.

Według medialnych doniesień, czystki w zarządzie spółki są wynikiem m.in. wpadki z zakupem ponad 100 tysięcy ton nawozów. Nabywano je jesienią 2022 w szczycie cenowym, a niedługo po tym ceny zaczęły gwałtownie spadać.

Sytuacja na rynku zbożowym w Polsce również nie jest najlepsza. W magazynach Elewarru ziarna jest bardzo dużo, ceny lecą w dół, a niezadowolenie polskich rolników i związane z tym protesty wywołuje napływ taniej pszenicy z Ukrainy.

Nieoficjalnie mówi się również, że odwołanie Nowakowskiego i Błażewicza to konsekwencja tego, że sprzeciwiali się forsowanym przez ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka niekorzystnym dla KGS pomysłom zakupu działającej w Suchodował niedaleko Krasnegostawu spółki SCF Natural należącą do puławskich Azotów zajmującej się przetwórstwem chmielu.

Krajowa Grupa Spożywcza niedługo będzie miała za sobą rok działalności. Została powołana w kwietniu 2022 roku i zgodnie z założeniami, miała zabezpieczać interesy ekonomiczne polskich rolników i zapewniać krajowi bezpieczeństwo żywnościowe. W skład tego największego w Polsce holdingu spożywczego weszło 15 spółek skonsolidowanych wokół Krajowej Spółki Cukrowej.

Z pytaniami o powody odwołania części zarządu zwróciliśmy się dzisiaj do dyrektora biura marketingu KGS. Czekamy na odpowiedź.