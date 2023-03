Zamość. Podwyżki na cmentarzu. Więcej za miejsce, za grób, za dom żałobny

Poprzedni cennik obowiązywał na cmentarzu przy ul. Braterstwa Broni w Zamościu od 2020 roku. Ile podwyżek było od tamtego czasu, każdy chyba najlepiej odczuł we własnym portfelu, a zamojskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w swoim budżecie. – Analizy prowadzimy na bieżąco i kiedy w jakimś dziale pojawia się deficyt, reagujemy – mówi wprost Małgorzata Bzówka, prezes PGK w Zamościu. Tłumaczy, że możliwości były dwie: albo szukanie oszczędności na pracownikach, a więc zwolnienia, albo po prostu podniesienie opłat tam, gdzie to konieczne. Postawiono na opcję drugą.

Są podwyżki, będą wydatki

– Bo przede wszystkich w górę poszły koszty materiałów budowlanych, zwłaszcza betonu i stali, ale również np. płaca minimalna. Także koszty eksploatacji, np. wywozu śmieci, który sami realizujemy – wylicza Bzówka.

Podkreśla przy tym, że wynikające z podwyżek dodatkowe przychody na pewno nie zostaną „przejedzone”. Choćby dlatego, że PGK przymierza się intensywnie do dwóch sporych inwestycji na terenie nekropolii. Zmodernizowana ma zostać kaplica cmentarna, a także budynek administracji, które są już w opłakanym stanie.

– Chcemy przy tej okazji zainstalować tam fotowoltaikę, aby ograniczyć koszty utrzymania cmentarza, a własną energię móc wykorzystać np. na to, by teren był oświetlony częściej, a nie jak to jest obecnie tylko podczas większych świąt – dodaje Klaudia Malec, dyrektor organizacyjno-administracyjny PGK.

Zdradza również, że są plany na to, by cmentarz powiększyć, bo co prawda na razie miejsc tam jeszcze nie brakuje, ale te obecnie możliwe do wykorzystania wystarczą na nie więcej niż dwa lata. – Tereny już zostały wykupione, ale zrealizowanie tego zamierzenia wiąże się z poniesieniem jeszcze wielu różnych wydatków – tłumaczy dyr. Malec.

Nowe stawki

Ile po podwyżkach trzeba płacić na zamojskim cmentarzu komunalnym? Stawka za udostępnienie miejsca na grób ziemny dla osoby dorosłej na 20 lat to 1 404 zł brutto (wcześniej 1 296 zł), dla dziecka 1080 zł (972 zł).

W przypadku grobów betonowych rozpiętość cen jest ogromna, zależy od lokalizacji w obrębie cmentarza, a także liczby przygotowanych miejsc. Ceny zaczynają się od 3 942 zł za grób jednoosobowy położony wewnątrz sektora (wcześniej 2 916 zł) i dochodzą do 18 360 zł za grób czteroosobowy przy alejce w głównej części cmentarza (wcześniej było to 17 280 zł).

Podwyżką nie objęto natomiast wykupienia na 20 lat niszy urnowej. To było i jest 5,4 tys. zł. W przypadku kolumbarium nie zmieniły się również opłaty za przedłużenien czasu czy dochowanie urny.

W górę poszły natomiast również opłaty za usługi cmentarne, np. przygotowanie grobu betonowego (było 324, a jest 378 zł) czy korzystanie z domu żałobnego (z 324 na 432 zł).