Zamość: Ponad 30 nowych mianowanych. Ci nauczyciele zapracowali na awans

Praca z młodzieżą nie była dla niej pierwszym wyborem po ukończeniu studiów w 2005 roku.

– Przez 10 lat pracowałam w zawodzie, m.in. jako inspektor nadzoru czy projektant w Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji – opowiada nauczycielka, jedna z tych, którzy egzamin zdali wzorowo, z wyróżnieniem.

Co ją skłoniło do zmiany? Na ostatnim roku studów w Budowlance miała praktyki. A w 2016 roku odebrała telefon od kadrowej z tej szkoły. Padła propozycja uczenia w ZSP nr 4. Nie od razu powiedziała „tak”. – Pomyślałam, że jeśli zadzwoni trzy razy, to się zgodzę. I tak się stało – śmieje się pani Katarzyna.

Od tamtego momentu minęło ładnych parę lat. Nie żałuje swojej decyzji. – Przy młodzieży młodnieję – zdradza nauczycielka.

Mówi, że największą satysfakcję dają jej momenty, gdy uczniowie podczas odpowiedzi cytują to, co wcześniej do nich mówiła. Ma wtedy świadomość, że przekazywana przez nią wiedza do uczniów trafia.

– A staram się bardzo, wciąż wymyślam różne sposoby na to, by uczyć jak najskuteczniej – przyznaje Aleksandra Frankiewicz. A co jest najtrudniejsze? – Znalezienie sposobu na to, by dotrzeć do każdego ucznia, bo każdy jest inny – przyznaje.