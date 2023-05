Zamość. Radni nie chcą „doić” rodziców

Do jedynego miejskiego żłobka w Zamościu uczęszcza obecnie 115 dzieci. Dzięki dotacji z programu Maluch Plus ma przybyć jeszcze 15 miejsc, ale trzeba będzie do tego dołożyć więcej, niż zakładano. Po decyzji radnych pieniądze muszą zostać wygospodarowane w budżecie miasta. (fot. Anna Szewc)