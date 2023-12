Zamość: Taniej nie będzie. Wszystkie atrakcje za darmo

Taki prezent mieszkańcom i odwiedzającym miasto gościom robią już kolejny rok z rzędu Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Darmowe wejścia mają obowiązywać w ostatnich dniach tego roku, od czwartku do niedzieli (28-31 grudnia).

W ZOO to już piąty rok z rzędu obowiązywania takiej „promocji”.

– To końcówka roku, plan finansowy mamy wykonany, poza tym do 28 grudnia musimy się ze wszystkiego rozliczyć, więc te kilka dni bez sprzedaży biletów nam na pewno nie zaszkodzi, a będzie promocją ogrodu, co ważne zwłaszcza w okresie zimowym – mówi Grzegorz Garbuz, dyrektor ogrodu zoologicznego w Zamościu.

Nie ma wątpliwości, że gości przyjdzie sporo. W grudniu zeszłego roku, gdy darmowe były trzy dni ogród odwiedziło ok. 3 tys. osób, podczas gdy w pozostałą część ostatniego miesiąca 2022 raptem ok. 350. – Ale to nie jest tłum, który mógłby być uciążliwy. W sezonie w jedną niedzielę miewamy taką liczbę gości, więc na naszych 14 hektarach na pewno wszyscy się pomieszczą – zapewnia Garbuz.

Inaczej będzie z korzystaniem ze sztucznego lodowiska, gdzie jest limit 70 osób jeżdżących w tym samym czasie. Rezerwacja wejściówek nie będzie prowadzona, więc trzeba się liczyć z tym, że jeśli przyjdzie się w „godzinach szczytu”, z wejściem na lód trzeba będzie poczekać. Limitowane są też wejścia na basen.

Warto przy okazji przypomnieć, że zimą zamojskie ZOO jest czynne w godz. 9-15. Lodowisko działa od godz. 9 do 21, a basen i siłownia w godz. 6-22. Jednak w niedzielę 31 grudnia ze ślizgawki będzie można korzystać od godz. 12 do północy, natomiast kryta pływalnia i siłownia mają być otwarte od 6 do 14. Ponadto na basenie w najbliższych dniach odbywać się mają zawody pływackie. Są planowane na piątek i sobotę (29-30 grudnia) w godz. 9-13. W tym czasie wstępu nie będzie.