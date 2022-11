Zimowa promocja w ZOO w Zamościu. Bilety o ponad połowę tańsze

Tańsze bilety obowiązywać mają, zgodnie z zarządzeniem wydanym właśnie przez prezydenta Zamościa, przez dwa miesiące zimowe: od 1 grudnia do końca stycznia. Nie będzie już podziału na normalne i ulgowe (teraz to odpowiednio 33 i 27 zł), wszystkie mają kosztować tylko 15 złotych.

– Zima to okres, kiedy zwiedzających mamy mniej niż wiosną, latem czy jesienią. Chcieliśmy po prostu sprawdzić czy taka obniżka przełoży się na frekwencję. Niczego tak naprawdę nie ryzykujemy – tłumaczy Grzegorz Garbuz, dyrektor ZOO w Zamościu. Dodaje, że bilety zimowe to również ukłon w stronę mieszkańców miasta, którzy być może w tym okresie zechcą częściej zaglądać do ogrodu zoologicznego.

Bez zmian pozostają bilety dedykowane uchodźcom z Ukrainy, którzy poza weekendami i dniami świątecznymi mogą odwiedzać ZOO płacąc jedynie złotówkę.

Przypomnijmy, że od listopada do końca lutego zamojski ogród zoologiczny jest owtarty krócej, niż w innych porach roku, bo w godz. 9-15.