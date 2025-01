"Znajomi" poprosili ich o przelew na Blika. Tak stracili pieniądze

27-latek ze Szczebrzeszyna dostał wiadomość od rzekomego kolegi, który potrzebował pieniędzy. Często korespondowali ze sobą, więc prośba nie wzbudziła jego podejrzeń.

– Dopytał jedynie kolegę o to, po co potrzebuje tych pieniędzy. W odpowiedzi dowiedział się, że na myjki. Nie dopytując więcej o szczegóły zdecydował się wygenerować i przekazać kod Blik. Później „kolega” napisał, że pieniądze nie dotarły do niego. Więc 27-latek ponownie wygenerował kod i zaakceptował wypłatę. Czynność tę powtórzył jeszcze raz – mówi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.