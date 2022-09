Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu ma nowy adres

O nowej siedzibie myślano od dawna, bo dotychczasowa była, delikatnie mówiąc, nie najlepsza. – Wprost mogę stwierdzić, że nie spełniała wymogów stawianych placówkom ochrony zdrowia – mówi Izabella Kwiatkowska, prezes stowarzyszenia prowadzącego CZP.

Opowiada o nieromontowanych latami pomieszczeniach w budynku zarządzanym przez Zakład Gospodarki Lokalowej, braku windy niezbędnej dla osób starszych czy niepełnosprawnych, nieszczelnych oknach i dachu, a także... palącej się co jakiś czas instalacji elektrycznej a to w gabinetach, a to na korytarzach.

– Przez lata staraliśmy się o jakieś wsparcie, m.in. z budżetu obywatelskiego albo programu rozwiązywania problemów alkoholowych, ale bezskutecznie, dlatego postanowiliśmy działać na własną rękę – tłumaczy Kwiatkowska.

Nowa siedziba to duży, parterowy budynek o powierzchni ponad 600 metrów kwadratowych (to dwa razy więcej niż CZP miało do dyspozycji dotychczas) w podwórzu ulicy Kilińskiego. Jeszcze niedawno mieścił się tam wielki ciuchland. To była właściwie jedna hala, którą należało przystosować do potrzeb CZP. Powstało kilkanaście przytulnych gabinetów, ale też w końcu profesjonalna, przyjazna pacjentom rejestracja, serwerownia, pomieszczenia gospodarcze.

Umowa najmu z prywatnym właścicielem została podpisana na początku maja, niedługo po tym rozpoczął się remont. Właściwie już się zakończył, pod koniec zeszłego tygodnia była szybka przeprowadzka, a teraz w nowym lokum trwają już tylko ostatnie prace wykończeniowe. Mimo tego centrum może normalnie funkcjonować od poniedziałku do piątku w godz. 8-20.