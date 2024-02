Życie z chorobą nie musi być smutne. Pomogli Kabaret Smile i Piotr Selim

– Rodzice odgrywają bardzo ważną rolę w leczeniu dziecka, dlatego takie łóżka mają bardzo duże znaczenie dla naszych pacjentów - mówił prof. dr hab. n. med. Przemysław Sikora, kierownik Kliniki i Nefrologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpital u Dziecięcym. I dodał: My tu tworzymy pewnego rodzaju rodzinę, zaprzyjaźniamy się z rodzicami szczególnie z tymi, których dzieci u nas dłużej zostają.

Zakup foteli i ciśnieniomierzy był możliwy dzięki zbiórce publicznej, jaką stowarzyszenie przeprowadziło podczas charytatywnego koncertu „Pomagamy Stacji Dializ w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym”, który odbył się 28 września ubiegłego roku w Teatrze Starym, a także dzięki środkom finansowym przekazanym przez artystów Kabaretu Smile i Piotra Selima.

– Moja córka dokładnie pięć lat temu trafiła z zagrożeniem życia na ten oddział. Wtedy spałem na ziemi ponad dwa tygodnie. Wprawdzie mi to nie przeszkadzało, ale cieszę się że takie łóżka na tym oddziale się znajdą. To był trudny czas dla naszej rodziny, a my czuliśmy się tu dobrze. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uratowanie mojej córki – mówił Andrzej Mierzejewski z Kabaretu Smile.