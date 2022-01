Katarzyna Prus z Dziennika Wschodniego nagrodzona w konkursie na Dziennikarza Medycznego Roku

Konkurs jest organizowany co roku przez Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia. "To właśnie działania dziennikarzy zajmujących się zdrowiem, ich artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe i telewizyjne stanowią rzeczywisty wkład w poprawę wiedzy społeczeństwa w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, bo przekładają się na konkretne postawy i zachowania. Dlatego tak ważne jest, by w swojej pracy media opierały się na sprawdzonych i rzetelnych informacjach" – przekonują przedstawiciele stowarzyszenia.

Nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Prus na co dzień zajmuje się tematyką ochrony zdrowia. Bardzo często podejmuje tematy związane z problemami pacjentów w związku z ograniczonym dostępem do leczenia, które pojawiły się z powodu pandemii koronawirusa.

W tym roku Katarzyna Prus zdobyła IV nagrodę w kategorii Prasa. Jurorzy docenili m.in. jej artykuły na temat problemów z pediatrią w lubelskich szpitalach, kiepskich warunkach leczenia na dwóch oddziałach w szpitalu dziecięcym czy zgubnych wpływach leczenia się zakażonych koronawirusem pacjentów na własną rękę w domach atomizerem tlenu i amantadyną.

Jak mówi, zajmowanie się w pracy dziennikarza sprawami zdrowia, jest czymś więcej niż tylko poszukiwaniem ciekawych tematów.

– To także możliwość pomocy pacjentom w sytuacjach, kiedy ochrona zdrowia nie działa tak, jak powinna. W czasie pandemii takich sytuacji jest niestety znacznie więcej. Dotyczy to zarówno pacjentow covidowych jak i niezakażonych, którzy mają ograniczony dostęp do leczenia. To niestety także dzieci, których leczenie jest coraz trudniejsze ze względu na zapaść w pediatrii – mówi Katarzyna Prus.

Dodaje, że praca dziennikarza zajmującego się zdrowiem to nie tylko opisywanie problemów pacjentów, ale także możliwość poznania medycyny od strony naukowej i pisanie o przełomowych badaniach, najnowszych terapiach czy technologiach w różnych dziedzinach.

W tegorocznej edycji konkursu, wśród nagrodzonych lubelskich dziennikarzy znaleźli się także: Anna Gmiterek-Zabłocka, Radio TOK FM (II nagroda, radio), Wojciech Brakowiecki, Polskie Radio Lublin (II nagroda, radio), Marek Skowronek, Akademickie Radio Centrum UMCS Lublin (wyróżnienie, radio), Mateusz Kasiak, eska.pl (I nagroda, internet), Anna Kurzępa, TVP3 Lublin (III nagroda, telewizja).