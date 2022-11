Na wynik badania tomografem w COZL czeka już prawie 50 dni. Bo w szpitalu brakuje lekarzy

„Za PO był totalny b...l w lecznictwie, za PiS jest tak samo! Dziś udałem się po wynik, kluczowego dla mnie badania. Wiedziałem, że PiS ma w d...pie zdrowie obywateli, domyślałem się więc, że na tzw. terminowe zakończenie badań nie można liczyć, a więc na Lublin „ruszyłem” 3 tygodnie później. I co? Pani w okienku nie wie, kiedy będzie opis tomografii. Za tydzień, dwa, trzy... zero konkretów (…) – to fragment wpisu, który 26 października Mirosław Sznajder zamieścił na Facebooku. To dziennikarz, podróżnik, były sportowiec, a także autor książek i blogów traktujących o historii Kraśnika i kraśnickim sporcie. 9 lat temu walczył ze śmiertelną chorobą. Pokonał ją, ale cały czas monitoruje swój stan zdrowia, będąc w kontakcie z lekarzami.

– Badanie tomografem komputerowym w COZL miałem 19 września. Czekałem na nie 3,5 miesiąca – opowiada nam pan Mirosław, który przeszedł nowotwór złośliwy prawego migdałka. – Muszę być pod stałą kontrolą lekarzy i co pewien czas – zwykle jest to co pół roku – wykonywać badania kontrolne, w tym przede wszystkim tomografię. Ta wrześniowa była jednym z takich badań. Do tego bardzo ważnym, bo pierwszym po okresie pandemii, kiedy to dostęp do placówek ochrony zdrowia i specjalistów był utrudniony. Denerwuję się tym wszystkim, tym bardziej że odczuwam pewien dyskomfort przy przełykaniu.

Mieszkaniec Kraśnika, który nie mógł się doczekać na opis tomografii, postanowił skontaktować się z naszą redakcją.

– Jestem rozgoryczony tym oczekiwaniem, bo wciąż nie wiem, kiedy będzie gotowy ten opis. Trzy tygodnie oczekiwania to już jest bardzo dużo, a dzisiaj (rozmawiamy w piątek, 4 listopada – red.) mija właśnie 46. dzień od badania i dalej nic nie wiem. Nowotwór nie robi hałasu, przychodzi w kapciach, bez odgłosów. Kiedy daje objawy, to może już być za późno na jakikolwiek ratunek.

I dodaje: – Tyle w naszym kraju mówi się o profilaktyce, zachęca do badań, że są na nie pieniądze, zapewniając, że wcześnie wykryta choroba jest uleczalna. Tymczasem życie pokazuje coś zupełnie innego, że nie ma lekarzy, którzy te badania szybko by opisali. Ile osób z tego powodu umrze, bo za późno dowiedzą się o poważnej chorobie, za późno otrzymają wynik badania?

COZL: bo dużo badań i mało lekarzy

W piątek wysłaliśmy pytania do COZL. Tego samego dnia otrzymaliśmy odpowiedzi. – Informacje dotyczące stanu zdrowia, w tym dostęp do dokumentacji medycznej przekazywane są wyłącznie osobom uprawnionym, tj. osobom, które zostały upoważnione przez pacjenta – napisał na wstępie prof. dr hab. n. med. Franciszek Burdan, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej COZL. – Nadmieniam jednak, że długi czas oczekiwania na opis badania wynika z dużej liczby wykonywanych procedur diagnostycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz niewystarczającej liczby lekarzy specjalistów opisujących badania.

Prof. Burdan przekonuje, że „badania opisywane są systematycznie, zgodnie z kolejnością wykonania”.

– Wyjątkiem są badania kierowane w trybie DILO (Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego jest elementem Pakietu Onkologicznego, wprowadzonego w 2015 r.-red.), CITO, pilne oraz badania z oddziałów i Izby Przyjęć COZL, które opisywane są bezzwłocznie – dodaje kierownik ZDO. – Skierowanie pacjenta wystawione było w trybie planowym, bez klinicznego podejrzenia progresji choroby zasadniczej.

Jednak jeszcze tego samego dnia COZL poinformował nas, że wynik badania naszego Czytelnika będzie gotowy do odbioru w poniedziałek 7 listopada 2022 r.