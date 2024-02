Bezsens Cię unieruchamia? Może masz depresję?

0 A A

Depresja jest chorobą społeczną, którą często trudno jest rozpoznać. Według badań WHO na świecie choruje na nią 350 milionów osób, a w Polsce 4 miliony. Jest to czwarta najpoważniejsza choroba i jedna z głównych przyczyn samobójstw. O to jak sobie z nią radzić Krzysztof Kot rozmawiał z psycholog, psychoterapeutką Klaudyną Sadowską.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować