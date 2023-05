"Była bita, gwałcona i wykorzystywana na różne sposoby" Zdrowie ofiary przemocy uratowała lubelska sztuczna kość

I wtedy lekarz przypomniał sobie o lubelskiej sztucznej kości. – Nawiązaliśmy kontakt z producentem i okazało się, że to idealny „przypadek” jej zastosowania. 2 maja przeprowadziłem operację, w której wykorzystałem ponad 5-centymetrowy fragment kompozytu. To plastyczny materiał, który można z łatwością formować. To materiał 3. generacji, którym można wypełnić wszystkie ubytki. Ma też takie właściwości biologiczne, że naczynia krwionośne łatwo w niego wrastają tworząc na jego bazie nowa kość – opowiada lekarz.

Operowana pacjentka czuje się dobrze i już chodzi. Prawdopodobnie za tydzień będzie mogła wrócić do domu.

– Cieszy mnie, że mogłem pomóc, ale cieszy mnie też to, że w tym przypadku czas zatoczył koło. Zaczynałem pracę w szpitalu w Lublinie. W szpitalu, w którym wykonywane były pierwsze operacje z użyciem sztucznej kości. Gdyby nie Lublin to happyendu by nie było.