To w takie miejsca trafiają pieniądze z WOŚP. "Prędzej czy później każdy z nas na tym łóżku się położy"

Barbara Jakubczak jest pielęgniarką od 36 lat. Pracowała na chirurgii, potem rehabilitacji, a od sześciu lat w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Puchaczowie. Są tu pacjenci z demencją, czy chorobą Alzheimera. Niektórzy, kiedy tu trafiają, czasami nie mają nawet świadomości, że to nie tylko chwilowy pobyt w szpitalu. I kiedy nie wracają do swoich domów, niekiedy kończy się to załamaniem. Tutaj zaczyna się rola personelu, który zajmuje się nie tylko karmieniem, ubieraniem, czy myciem pacjentów.

– Widzę jak nas potrzebują. Nie chodzi nawet o zastrzyki, czy zaplecze medyczne. Oni potrzebują nas, uśmiechu, podania ręki, pogłaskania czy porozmawiania – opowiada Barbara Jakubczak, pielęgniarka koordynująca w ZOL.

Jej oddział z Puchaczowa już wkrótce przeniesie się do otwartego dzisiaj Centrum Opieki Senioralnej, które zbudowano od podstaw przy szpitalu w Łęcznej. Będą tu działać poza tym oddziały: geriatryczny, medycyny paliatywnej i stacjonarna rehabilitacja. Łącznie znajdą się 144 łóżka dla pacjentów.

Budowa sfinansowana w całości przez szpital kosztowała ponad 13 milionów złotych. Dużym wsparciem na wyposażenie oddziałów okazało się 5,2 mln zł z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

– Geriatria 10 lat temu, kiedy zaczęliśmy się jej przyglądać, była takim miejscem typu magazyn odrzuconych. Jeżeli coś jeszcze pracowało i mogło komuś służyć, to wypchnijmy to na geriatrię – mówił dzisiaj w Łęcznej Jerzy Owsiak, szef WOŚP.