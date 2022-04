W szpitalach 2000 pacjentów z Ukrainy. Od początku wojny 70 lekarzy dostało pozwolenie na pracę w Polsce

– To są w zdecydowanej większości hospitalizacje związane z chorobami związanymi z wycieńczenia, trudnej sytuacji podczas podróży, czy przedłużającej się wojny – mówił dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski, który w Lublinie odwiedził Klinikę Okulistyki Ogólnej SPSK 1 w Lublinie.

To tutaj trafiła pani Olena i jej dwaj 5-letni synowie. Jak pisaliśmy, bomba, która spadła na ich dom, bardzo ich poraniła. Przekraczając granicę z Polską, właściwie nie widzieli. Skuteczną pomoc otrzymali w Lublinie. – Duże wrażenie robi to, na jaką skalę Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaangażował się w opiekę nad uchodźcami z Ukrainy – chwalił Niedzielski.

Oprócz okulistyki, pacjenci trafiający do Lublina korzystają z pomocy w oddziałach ginekologicznych, położniczych, neonatologicznych czy hematologii onkologicznej. – Liczymy się z tym, że ta okrutna wojna może się nasilić. Liczba pacjentów może wzrosnąć i tego się spodziewamy. Ja nie chcę tutaj deklarować, bo to należy do naszych obowiązków i tyle. Mamy robić to, co do nas należy i będziemy to robić – powiedział prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uniwersytet powołał także zespół złożony ze specjalistów okulistyki, chirurgii plastycznej i szczękowo-twarzowej. Ma on pomagać osobom najbardziej poszkodowanym w trakcie wojny, głównie dzieciom. – Zespół jest gotowy, żeby udzielać szybko pomocy takim pacjentom. Mamy za sobą już kilka operacji u dzieci, mogę odetchnąć z ulgą, że udanych – cieszy się prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK 1 w Lublinie.

Przybywa lekarzy z Ukrainy

Od roku Polska ma uproszczoną procedurę przyjmowania lekarzy z zagranicy. Wnioskodawca, żeby dostać zgodę na pracę w Polsce, musi przedstawić tylko kilka podstawowych dokumentów.

– Nawet nie wymagamy znajomości języka polskiego, bo tę umiejętność można uzupełnić na kursach, które są prowadzone w kursach Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego. W tej chwili mamy blisko 3 tysiące chętnych na takie kursy – mówi minister Niedzielski.

Do polskiego systemu przyjętych zostało już 1450 lekarzy z zagranicy (ponad połowa to osoby z Ukrainy) i ponad 600 pielęgniarek. Od początku agresji rosyjskiej ministerstwo wydało uprawnienia ponad 70 lekarzom z Ukrainy. Do rozpatrzenia czeka jeszcze około 400 wniosków. – Musimy dbać o aspekt jakości i weryfikować, czy wykształcenie, które jest deklarowane przez składających wnioski, pokrywa się ze ścieżką edukacji w Polsce – zaznacza Niedzielski.