W tym gabinecie kosmetologicznym zabiegi przeprowadzają studenci. Ceny mają być atrakcyjne

– Czuję się tak dopieszczona, że w trakcie tego zabiegu o mały włos nie zasnęłam. Panie są tak delikatne, jestem zachwycona – mówiła wczoraj pani Elżbieta, która jako jedna z pierwszych klientek oddała się w ręce studentek kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Miała wykonany peeling enzymatyczny, który umożliwia złuszczenie naskórka, nawilża, odżywia i regeneruje skórę. Nie przeszkadzało jej nawet to, że w trakcie zabiegu przez gabinet przewinęło się mnóstwo zwiedzających, w tym sam rektor uczelni i dziennikarze.

– Do tej pory studenci wykonywali zabiegi na sobie w sali ćwiczeniowej. W tym momencie otwieramy się na zewnątrz. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z usług gabinetu – zachęca prof. Joanna Bartosińska, kierownik Zakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej. – Dla studentów będzie to na pewno ważne doświadczenie, ponieważ będą mieli do czynienia z osobami w różnym wieku, będą wykonywać zabiegi u mężczyzn i u kobiet. A także będą to osoby, które będą miały dodatkowe, inne problemy, w tym problemy medyczne.

Nad pracą studentów będzie czuwać zespół profesjonalnych kosmetologów i lekarzy, którzy prowadzą zajęcia ze studentami. Gabinet ma pełnić rolę edukacyjną, ale nie tylko. – Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy regionu mogli korzystać z rzetelnej, profesjonalnej opieki kosmetologicznej. Żeby mogli tutaj zgłaszać się, aby poprawić swoją jakość życia, zdrowie, stan skóry, w celu profilaktyki zdrowotnej – dodaje Joanna Bartosińska.

– Zabiegi będą wykonywali studenci, więc trzeba się liczyć z tym, że czas wykonania zabiegu może być trochę dłuższy. Ale ceny będą zdecydowanie konkurencyjne – zapowiada prof. Bartosińska. Część zabiegów ma się odbywać po kosztach „symbolicznych”.

Uniwersytecki Gabinet Kosmetologiczny znajduje się w Collegium Universum przy ul. Chodźki 1 w Lublinie. Wizytę trzeba zacząć od zapisania się na konsultację. Podczas niej odbędzie się wywiad i diagnostyka.

– Chcemy profesjonalnie kwalifikować do zabiegów. Pacjentom, czy klientom może się wydawać, że potrzebują jakiegoś zabiegu. W momencie wizyty, rozmowy okazuje się, że właśnie nie tego potrzebują, a my możemy doradzić coś co będzie lepsze, bardziej skuteczne – przekonuje Joanna Bartosińska.