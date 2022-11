Za mało chętnych na dyrektorów szpitali psychiatrycznych

Obiema placówkami od kilku miesięcy kierują pełniący obowiązki dyrektorzy. Konkursy na nowych szefów Urząd Marszałkowski ogłosił pod koniec września. Dokumenty można było składać do 3 października. Chętnych jednak nie było.

– W odpowiedzi na konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli wpłynęła jedna oferta – informuje Anna Nycz z biura prasowego UMWL.

Na fotel dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie chętnych było dwóch, ale jedna z ofert nie spełniała wymogów formalnych.

– W tym przypadku również zostanie ogłoszony nowy konkurs – dodaje Nycz.

Wynika to z zapisów Ustawy o działalności leczniczej. Mówią one o tym, że jeśli do postępowania konkursowego nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów, procedurę trzeba ogłosić na nowo. Jeśli taka sytuacja pojawi się w dwóch kolejnych konkursach, władze województwa mogą nominować na dyrektorskie stanowisko wskazaną przez siebie osobę po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.

Jak ustaliliśmy, swoje oferty w konkursach złożyli tymczasowi szefowie obu lecznic. Obaj to byli politycy. Jeden był wicewojewodą, drugi wójtem, którego mieszkańcy odwołali w referendum.

Od 28 maja tego roku p.o. dyrektorem placówki w Celejowie jest Jarosław Zdrojkowski, były wicewojewoda lubelski, w latach 2006-2008 marszałek województwa lubelskiego. Później wycofał się z polityki, a zawodowo był związany ze spółkami, w których udziały mają miasto Lublin i samorząd województwa: Targami Lublin i Portem Lotniczym Lublin.

Szpitalem w Celejowie z kolei od czerwca kieruje Mirosław Kapłan. W wyborach samorządowych w 2010 roku został on wybrany wójtem gminy Międzyrzec Podlaski, jednak pod koniec 2013 roku został odwołany przez mieszkańców w wyniku referendum. Powodem jego przeprowadzenia było nieudzielanie wójtowi absolutorium przez radę gminy. W grudniu 2015 roku bez konkursu został zatrudniony w miejskiej spółce Wod-Kan w Białej Podlaskiej. Było to tuż po tym, jak prezydentem miasta został Dariusz Stefaniuk, obecny poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kapłan początkowo pełnił funkcję dyrektora technicznego, a półtora miesiąca później został powołany na stanowisko prezesa. Pożegnał się z nim w 2019 roku, kiedy został odwołany przez radę nadzorczą spółki.