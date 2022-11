Zabija nas dym, nie tylko z papierosów. Bezpłatne badania i konsultacje w Lublinie: kto powinien się zapisać?

• Czy tylko czynni palacze chorują na raka płuc?

– Niestety tak nie jest. Obserwujemy, że część chorych nigdy nie paliła papierosów. Kiedyś nie było takich twardych restrykcji, że nie można było palić w miejscach publicznych. 20 lat temu dym był wszechobecny. Pacjenci, którzy trafiają do nas teraz w wieku 60 lat, byli kiedyś na niego narażeni. Czasami zdarza się też tak, że u młodych ludzi, którzy w ogóle nie mieli styczności z dymem tytoniowym, rozwija się nowotwór. To są już mutacje, czynniki genetyczne, które nie wiadomo dlaczego u kogoś się pojawiają w pewnym momencie. Tak jak wszystkie inne nowotwory nie muszą mieć przyczyny jasno sprecyzowanej, po prostu tak się dzieje, można powiedzieć że w niezawiniony sposób. Ale zdecydowanie można powiedzieć, że za 90 kilka procent zachorowań na raka odpowiada właśnie palenie.

• Czyli pierwszą rzeczą którą robimy, żeby uniknąć tej choroby, jest rzucenie palenia albo staranie się unikać miejsc gdzie się pali.

– Jest jeszcze kwestia smogu, którego nie unikniemy, a będzie go coraz więcej w związku z kryzysem energetycznym. Nawet nasze władze już przyzwalają na używanie różnych mało ekologicznych i bardziej szkodliwych substancji, tak jak niskiej jakości opał. Do tej pory była nadzieja, że nasze środowisko trochę się poprawi, że powietrze będzie coraz czystsze, ale jak słyszymy, co się dzieje w gospodarce i wszystkich dziedzinach związanych z energetyką, to niestety o ten optymizm tutaj trudno.

• Czyli jeżeli ktoś mieszka w okolicy, gdzie jest dużo smogu, to rzeczywiście ryzyko zapadnięcia na raka płuc jest wyższe?

– Zdecydowanie smog działa kancerogennie, powodując różne szkody w organizmie, włącznie z miażdżycą, z zawałami serca, udarami, ale raka płuca również. Smog jest bardzo szkodliwy, zwłaszcza te drobne cząstki poniżej 2,5 mikrona. To jest frakcja, która wchłania się przez płuca do krwiobiegu i mamy ją obecną wszędzie: w naczyniach i tkankach. W domu możemy stosować filtry, oczyszczacie powietrza. Warto też w zdrowo rozsądkowy sposób unikać narażenia, ale nie zawsze się da.

• Jakie mogą być pierwsze symptomy, które powinny nam powiedzieć, że coś jest nie tak z naszymi płucami, że powinniśmy koniecznie się przebadać?

– Palacze mają zwykle chrypkę, kaszel, zadyszkę, bardziej się męczą. I tu ważna jest zmiana charakteru kaszlu. A jak się krwioplucie pojawi, to ono paradoksalnie czasami ratuje życie człowiekowi, ponieważ jest to objaw, który budzi duży niepokój. Dzięki temu pacjent szybko zgłasza się do lekarza i jest przebadany. Inny objaw to także utrata wagi ciała, niezamierzone chudnięcie. Ale wszystkie te objawy są późne. Choroba się rozwija, podstępnie i bezobjawowo, a w fazie późnej pojawiają się objawy, gdzie już jest często za późno. Dlatego są stosowane badania profilaktyczne u osób, które nie mają jeszcze objawów, a są w populacji zagrożonej: są palaczami czy byłymi palaczami i wchodzą w wiek, w którym nowotwory występują częściej: czyli powyżej 55. roku życia.

• Rozumiem, że wczesne wykrycie choroby ma duże znaczenie dla rokowań dla pacjenta.

– Ma zdecydowane znaczenie, czas to krytyczny parametr. Im wcześniej wykryty nowotwór, tym większa szansa na jego usunięcie chirurgiczne. A poza tym na ewentualną wczesną radioterapię, czy inne leczenie celowane, które możemy zastosować.

• A jak bardzo śmiertelny jest rak płuc?

– Niestety jest tak, że około 22 tysiące osób rocznie zapada i mniej więcej tyle samo umiera. Ale umiera dlatego, że część chorych jest nierozpoznana wcześniej, dopiero dzieje się to pod koniec historii choroby. Przyjmuje się, że pięć lat od wykrycia przeżywa jakieś 12-13 procent ludzi.

• Tydzień Świadomości Raka Płuca w Lublinie jest właśnie po to, żeby zachęcić ludzi do badania się.

– Moim celem jest doprowadzić do tego, żeby mniej ludzi podejmowało palenie i coraz więcej ludzi rzucało palenie. Sam kiedyś paliłem, wiem, jak to smakuje. Później jest to podtrzymywanie nałogu i walka z głodem nikotynowym. Ale trzeba podkreślić, że rzucenie palenia jest możliwe, jest konieczne i służy zdrowiu. Bo palacze żyją średnio 10 lat krócej w porównaniu do osób niepalących.