Kraśnik. Zatrudniają 700 osób i zapowiadają, że przyjmą blisko 80 kolejnych

Kolejny ważny etap w rozwoju polskiej, rodzinnej firmy Erkado właśnie się rozpoczął. Pod koniec wakacji w Gościeradowie (powiat kraśnicki) została uroczyście otwarta najnowsza hala, w której będą produkowane drzwi stalowe.

– Pozwoli nam to umocnić naszą pozycję na rynku polskim i międzynarodowym, ale przede wszystkim pozwoli zatrudnić nowych fachowców – mówił podczas uroczystości Mateusz Kozłowski, wiceprezes i dyrektor zarządzający Erkado. – Nasze plany na najbliższe lata to inwestycja warta 65 milionów złotych, polegająca na rozbudowie istniejących linii produkcyjnych w Gościeradowie. Pozwoli nam to zrealizować nasz plan produkcji: 900 tysięcy drzwi rocznie (obecnie to blisko 780 tys. drzwi rocznie - red.). Plan, na którym nam zależy, jest bardzo ambitny, ale chcemy go zrealizować.

Do sukcesu firmy dołożyli się też pracownicy.

– Erkado to nie tylko nasze hale, maszyny, wyniki finansowe i liczby. Erkado to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą z nami tę firmę, do których kieruję szczególne podziękowania. My z tatą sami byśmy tego wszystkiego nie zrobili. Bez pomocy nie zbudowalibyśmy tego wszystkiego.

Mateusz Kozłowski zwraca też uwagę na coś innego.

– Erkado to także poczucie bezpieczeństwa poprzez nasz stabilny rozwój - podkreśla. – To też współpraca z samorządami oraz dostawcami i odbiorcami. Dla nas bardzo ważne są też takie wartości jak rodzinność, rzetelność i wierność zasadom. Jestem przekonany, że zostaną one z nami w tej firmie także za 20, 50, a nawet 100 lat.