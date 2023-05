Przed nami 27. edycja Złotej Setki, rankingu najlepszych firm województwa lubelskiego. Jaki jest jego cel?

Anna Sztal: - Jak co roku Dziennik Wschodni chce nagrodzić najlepsze firmy w województwie lubelskim. Chcemy pokazać jak są one ważne dla mieszkańców i dla gospodarki regionu. Chcemy uhonorować prezesów, zarząd tych spółek, ale statuetki, które przyznajemy, są także dla pracowników tych firm. I nie jest to wyłącznie moje zdanie, bo wielu wychodzących na scenę podczas uroczystej gali Złotej Setki mówi wprost, że nagroda jest wyrazem doceniania pracy całej załogi.

>>> Zgłoś swoją firmę do rankingu Najlepszych Firm Lubelszczyzny Złota Setka 2022<<<

Biznesowych plebiscytów w Polsce jest bardzo wiele, czym wśród nich wyróżnia się Złota Setka Dziennika Wschodniego?

Anna Sztal: - Renomą. Organizujemy Złotą Setkę już po raz 27. i jest to ranking, który jest w biznesie szanowany. Nie tylko w tym lubelskim, ale też krajowym. Na taką opinię trzeba pracować latami i nam się udało wyrobić Złotej Setce poważną markę. Faktycznie w ostatnim czasie powstało bardzo wiele różnych plebiscytów i wręczane są różne nagrody. Złota Setka jednak pozostaje prestiżowym wyróżnieniem na tym tle.

Dlaczego?

Anna Sztal: - Bo bardzo rzetelnie podchodzimy do naszego zadania. Firmy oceniamy pod wieloma względami i opieramy się na twardych danych. Nie chodzi wyłącznie o finanse, zyski, nakłady inwestycyjne, liczbę zatrudnionych pracowników.