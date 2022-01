Gry kulki - dlaczego warto w nie grać?

Gry w kulki – ponadczasowy hit

Tak prosty przedmiot jak piłka pojawił się w grach komputerowych u ich zarania. Pong był prawdopodobnie pierwszą grą opierającą swoją mechanikę na kanciastej kulce. Przez długi czas twórcy komputerowej rozrywki nie zwracali uwagę na inne przedmioty. Gry w Kulki z kolei we współczesnym znaczeniu prawie nikomu nie przychodziły do głowy.

Użytkowników interesowały przede wszystkim strzelanki, a także symulatory. Inne gatunki radziły sobie słabo w pierwszych dniach gier komputerowych. Strzelanki z kulkami nie istniały, tak samo jak gry przygodowe czy logiczne z tytułową kulką w roli głównej. Jednak pomyślny rozwój branży wymagał poszerzenia grona gracz, a twórcy musieli użyć wyobraźni i pomysłowości.

Historia powstania i rozwoju gier z kulkami

Przez długi czas głównymi bohaterami gier komputerowych były przeróżne maszyny, roboty, czy potwory, a także ludzie. Z czasem, chcąc poszerzyć gamę swoich produktów, twórcy zaczęli tworzyć gry oparte na mechanice, nie wyglądzie. I tak na przykład w 1980 roku ukazał się Pac-Man, opracowany przez japońskie studio Namco.

Była to typowa gra zręcznościowa, w której główny bohater – żarłoczna kulka musiała jeść witaminy w labiryncie, unikając podstępnych duchów. Była to pierwsza gra, w której kulka stała się głównym bohaterem i integralnym elementem rozgrywki.

Z biegiem czasu popularność gier w kulki rosła, a co za tym idzie, różnorodność rozrywki z kulkami. Dzięki temu już dziś użytkownicy mają dostęp do gier w kulki za darmo na takich stronach, jak Kulkogranie.pl. Każdy na swoim komputerze czy telefonie może włączyć gry kulki i cieszyć się ponadczasową rozgrywką. Krótko mówiąc, dążenie twórców do oryginalności doprowadziło do pojawienia się różnorodnych treści z kulkami dopasowanych pod wszystkie gusta.

Rodzaje i gatunki gier w kulki

W zasadzie prawie wszystkie top gry w kulki można zaklasyfikować jako logiczne. Jednak, oczywiście aby zadbać o czynnik rozrywkowy, twórcy dodają do nich elementy zręcznościowe i strzelankowe. W ten sposób uzyskuje się bardziej zróżnicowaną treść dotyczącą kulek, baloników, czy baniek.

Tak więc gry o kulkach mogą być rozdzielone na:

Gry logiczne;

Arcade (lub z elementami zręcznościowymi);

Gry przygodowe.

Najciekawsze tytuły – gry w kulki

Wśród rozważanych treści raczej trudno jest dokonać jakiejkolwiek oceny. W końcu specyfika gier jest taka, że użytkownicy bardzo rzadko dyskutują na ich temat. Istnieje jednak inna metoda określania popularności danej gry – częstotliwość zapytań wyszukiwania. Na tym będzie się opierać poniższa lista. Może się to wydawać dość arbitralne, dlatego zalecamy rozważać top gry w kulki jako listę najbardziej wyszukiwanych treści.

Mowa m.in. o takich grach w kulki jak:

Super kulki;

Indyjskie kulki;

Bubble Pop Adventures;

Kulki gra tradycyjna

Bubble Shooter by Arkadium;

Arkanoid;

Bubble Shooter Extreme;

Zuma;

Bubble Shooter.

Co stoi za fenomenem gier w kulki?

Od dawna ustalono, że większość użytkowników woli grać w strzelanki, bijatyki, symulacje i wyścigi. Mówi o tym nawet historia powstania i rozwoju samej branży gier. A jednak gra Bubble Shooter zajmuje jedną z najwyższych pozycji w rankingu zapytań. Co więcej, niewielu fanów strzelanek nie spróbowało w to zagrać chociaż raz. Jaki jest tego powód? Istnieje na to kilka odpowiedzi:

Po pierwsze, od czasu do czasu nawet najbardziej zagorzały gracz potrzebuje chwili relaksu. Stosunkowo proste gry w kulki pomagają się odprężyć, ale i także nastroić do pracy, skoncentrować;

Po drugie, gry w kulki są dostępne bezpłatnie i bez rejestracji. Nie trzeba ich także pobierać, wystarczy włączyć przeglądarkę;

Po trzecie, niemal każdy tytuł z kulkami może przynieść dzieciom wiele korzyści, rozwijając ich logiczne myślenie. Gry podobne do „Zuma” udowadniają, że nauka i rozwój przebiegają znacznie lepiej podczas zabawy;

Po czwarte, takie treści bardzo dobrze nadają się do rozrywki dzieci. Nie zawierają brutalnych scen mogących negatywnie wpłynąć na niestabilną psychikę dziecka.

Jak przydatne są gry w kulki dla dzieci?

Ogólnospołeczna opinia dotycząca gier poprawia się z każdym rokiem. Nic dziwnego. Wielu specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii i medycyny twierdzi, że np. gry logiczne z kulkami mają pozytywny wpływ na rozwój. Taka gra, w której trzeba np. rozbić ścianę pełną piłek kuleczkom, pomoże złagodzić nadmierny stres psychiczny.

Dlaczego warto grać w kulki z najmłodszymi?

Gry z kuleczkami, czy balonami mogą być zabawne, ale także pomagają rozwijać umiejętności logicznego myślenia. Nie wszystkie od razu będą wydawać się proste. Dlatego w niektórych przypadkach wspólna gra z dzieckiem będzie niezwykle korzystna dla rodzica i najmłodszego.

Wyjaśnianie zasad, wspólny śmiech i relaks przy „Fools Match”, czy „Super Bubble Shooter” jest niezwykle przydatne z psychologicznego punktu widzenia. Dzielenie się na rundy lub wspólna gra to niezapomniana zabawa.

Gry w kulki – darmowa zabawa

Tak więc, na podstawie wszystkiego, co napisano powyżej, możemy stwierdzić: pomimo pozornej prostoty gier w kulki, świat darmowych tytułów jest bardzo zróżnicowany. Popularne gry w kulki na Kulkogranie.pl mogą nie tylko bawić, ale także przynosić ogromne korzyści. Dotyczy to szczególnie najmniejszych graczy. Także dorośli znajdą w tej zawartości dla siebie wiele ciekawego. Granie w tytuły z kulkami dla łagodzenia stresu, czy relaksu to znakomita możliwość spędzenia wolnego czasu.