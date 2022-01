Jakie lampy wybrać, by dobrze czuć się we własnym domu i wokół niego?

Wybór lamp do naszego domu powinien być przez nas odpowiednio przemyślany. Po pierwsze należy wziąć pod uwagę styl, w jakim chcemy urządzić dom (nowoczesny, klasyczny, industrialny, retro itp.). Po drugie musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo chcemy mieć oświetlony dom. Chodzi o odpowiedni dobór mocy do danego pomieszczenia. Każde pomieszczenie wymaga innych barw (światło zimne lub ciepłe) oraz stopnia nasycenia jasnością (mocno, słabo lub umiarkowanie). Warto pomyśleć również o zainstalowaniu lamp na placu oraz w przydomowym ogródku.

Jakimi lampami oświetlić podwórko?

Oświetlenie wokół domu jest bardzo ważne nie tylko z tego powodu, byśmy mogli swobodnie poruszać się po podwórzu wieczorem i nocą. To także dobry sposób na zniechęcenie włamywacza i złodzieja do próby penetrowania naszych włości. Lampy zainstalowane na zewnątrz budynku, muszą być odporne na działanie wilgoci.

Zainwestujmy zatem w odpowiednie lampy zewnętrzne, które oświetlą drogę od furtki do drzwi domu. Tak samo powinniśmy zadbać o oświetlenie podjazdu dla samochodu. Do tego celu możemy użyć odpowiednich lamp najazdowych lub oświetlić skraj drogi słupkami ogrodowymi.

Czym oświetlić ogród, balkon i taras?

Do oświetlenia ogrodu możemy zastosować zarówno tradycyjne lampy zasilane prądem, jak i lampy solarne. Jeżeli chcemy czuć się bezpieczni oraz lubimy spacerować alejkami w czasie zmierzchu i nocą, lepiej wybrać te pierwsze. Dadzą one z pewnością o wiele mocniejsze światło, które sprawi, że będziemy czuć się komfortowo. Do wyboru mamy tutaj słupki lub latarnie ogrodowe czy też bardziej dyskretne wpusty chodnikowe. Sympatykom delikatnego i klimatycznego oświetlenia niewątpliwie przypadną do gustu lampy solarne zasilane energią słoneczną. Ich montaż zazwyczaj ogranicza się do wbicia ich w ziemię, co pozwoli nam oszczędzić wiele pracy i pieniędzy na instalację.

Na tarasie ładny efekt świetlny dadzą nam zewnętrzne kinkiety ścienne oraz zewnętrzne lampy wiszące. Możemy także wynieść na zewnątrz bezprzewodową lampę przenośną, która równie dobrze sprawdzi się na balkonie. Można ją postawić na stoliku lub zewnętrznym parapecie okiennym. Producenci oświetlenia oferują całe serie lamp zewnętrznych, dzięki czemu możemy skompletować ze sobą lampy sufitowe, kinkiety czy słupki ogrodowe. Chcąc dokonać zakupu opraw oświetleniowych do ogrodu, na balkon czy taras z pomocą przyjdzie nam internetowy sklep z lampami. Szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu kupimy wszystkie potrzebne lampy ogrodowe.

Czym oświetlić schody i przedpokój lub hol?

Do oświetlenia schodów idealnie sprawdzą się wpuszczane w ścianę lampy schodowe. Oprawy te występują w różnych modelach, więc z pewnością wybierzemy coś idealnie pasującego do swojego domu. Warto zaznaczyć, iż kinkiety te można montować także w holu i przedpokoju. Światło wydostające się tuż przy podłodze nada przyjemnego klimatu każdemu z tych wnętrz.

Równie dobrze w tych pomieszczeniach sprawdzą się plafony sufitowe oraz kinkiety ścienne. Jeśli nasze pomieszczenia są odpowiednio duże, możemy dodatkowo zainstalować bardziej wyszukane zwisy lub żyrandole.

Jakie oświetlenie do kuchni i jadalni oraz salonu?

Kuchnia jest pomieszczeniem, w którym nie tylko przygotowujemy posiłki. Wbrew pozorom spędzamy w niej wiele czasu, co z bez wątpienia potwierdzi każda Pani domu. Dlatego warto zadbać o jej odpowiednią atmosferę, na którą duży wpływ ma właściwe oświetlenie. To właśnie odpowiednie oświetlenie i filiżanka ciepłej herbaty może uratować nas od chandry w ciemne, jesienne i zimowe wieczory. Coraz popularniejsze w kuchni stają się lampy wiszące, które możemy umieścić nad równie popularnymi wyspami kuchennymi. Oczywiście jest to tylko jedna z wielu opcji. Często spotykaną praktyką jest doświetlenie blatu roboczego podłużną lampą ścienną. W niższych kuchniach możemy zastosować plafony sufitowe lub lampy punktowe.

Sercem każdej jadalni jest większy bądź mniejszy stół. To właśnie przy nim domownicy spotykają się w celu spożycia wspólnego posiłku. Usytuowanie stołu determinuje nam w pewien sposób oświetlenie w jadalni. Dobrą praktyką jest zainstalowanie lamp lub lampy nad stołem. Ilość i rodzaj lamp warto dobrać do wielkości i kształtu stołu. Przy większym, podłużnym stole można zastosować 3 mniejsze lampy wiszące. Przy mniejszym okrągłym stole jedną większą. Tak zamontowane lampy dadzą nam większy komfort i przyjemność podczas wspólnie spędzanych chwil.

Jakie oświetlenie wybrać do sypialni?



Sypialnia to miejsce, w którym przygotowujemy się do nocnego odpoczynku. Nie wymaga ona mocnego oświetlenia. Warto pokusić się w tym miejscu o lampy z abażurami z tkaniny lub aksamitu. Przytłumią one nieco światło, dzięki czemu możemy uzyskać magiczny półmrok. Formę lampy warto dobrać do stylu naszej sypialni. W tradycyjnej sypialni lepiej sprawdzi się żyrandol, w nowoczesnej natomiast większy, okrągły plafon.

Przy wezgłowiu łóżka warto pokusić się o kinkiety, które zgasną jako ostatnie przed zasłużonym odpoczynkiem. W przypadku ich braku lampka nocna to absolutny must have na naszej szafce nocnej.

Jakie lampy wybrałoby dziecko do swego pokoju?

Dziecięcy pokój zdecydowanie powinien się różnić oświetleniem od pozostałych pomieszczeń. Warto zawiesić w pokoju maluszka kinkiety z bajkowymi motywami i żyrandol lub plafon z bajecznie kolorowymi abażurami. Plafon może mieć motyw miłych zwierzątek, kwiatów itp.

Przy łóżku warto postawić nocną lampkę z abażurem np. w misie lub gwiazdki. Dziecko będzie mogło samodzielnie zgasić światło, gdy już będzie wygodnie leżało w łóżku, gotowe do snu.

Nad łóżeczkiem niemowlęcia możemy natomiast zawiesić kinkiet np. ze słodko śpiącym misiem dający delikatne światło. Umożliwi nam to przewinięcie maluszka w nocy bez zbytniego wybudzania go ze snu.

Nie może też zabraknąć lampki biurkowej dla dziecka odrabiającego lekcje. Lampa na nóżce z modelem samochodu lub kolorowej lokomotywy usytuowanej na podstawie z pewnością zachęci szkraba do odrobienia pracy domowej.

Jak oświetlić łazienkę?

Łazienka to pomieszczenie, w którym powinniśmy czuć się jak w eleganckim spa. Z tego względu warto wybrać oświetlenie dające przytulną atmosferę. Do lamp najczęściej stosowanych w łazience należą oczka sufitowe, kinkiety nad lustra, lampy wiszące oraz paski led.

Oczka sufitowe są najchętniej wybieranym oświetleniem głównym do łazienki. Przede wszystkim nie zajmują one dużo miejsca, a odpowiedni rozstaw punktów świetlnych pozwoli nam doskonale doświetlić całe pomieszczenie.

Kinkiety łazienkowe i lampy wiszące przystosowane do łazienki doskonale sprawdzą się jako oświetlenie lustra. Zastosowanie tych opraw zapewni nam dobrą widoczność przy codziennych czynnościach takich jak malowanie czy golenie.

Paski led znajdą swoje zastosowanie jako dodatkowe oświetlenie w okolicach wanny lub kabiny prysznicowej. Klimatyczne światło emitowane przez pasek led uprzyjemni nam relaksującą kąpiel po ciężkim dniu.

Gdzie kupić wszystkie potrzebne lampy?

Chcąc dokonać zakupu oświetlenia do naszego domu, warto wybrać internetowy sklep z lampami. Bez wychodzenia z domu, w zaciszu własnego pokoju znajdziemy wszystko to, czego potrzebujemy.

