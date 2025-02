3 najlepsze agregaty prądotwórcze do ciągnika dla rolników

Jak działa agregat prądotwórczy do ciągnika na WOM?

Agregat tego typu jest podłączany do wałka odbioru mocy ciągnika. Gdy ciągnik pracuje, jego silnik napędza wałek WOM, który z kolei uruchamia generator w agregacie. W ten sposób mechaniczna energia z ciągnika zostaje przekształcona w energię elektryczną. To proste rozwiązanie pozwala na efektywne wykorzystanie posiadanego sprzętu rolniczego do produkcji prądu.

Budowa i zasada działania

Agregat składa się z kilku podstawowych komponentów:

Prądnica : Odpowiada za generowanie energii elektrycznej.

Przekładnia : Dostosowuje prędkość obrotową wałka WOM do wymagań prądnicy, zapewniając optymalne warunki pracy.

Rama montażowa: Umożliwia stabilne zamocowanie agregatu do ciągnika, często za pomocą trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ).

Podczas pracy ciągnika, wałek WOM przekazuje energię mechaniczną do przekładni agregatu, która następnie napędza prądnicę. W efekcie prądnica wytwarza energię elektryczną o określonych parametrach, gotową do zasilania urządzeń w gospodarstwie.

Zalety takiego rozwiązania

Jednym z głównych atutów agregatów na WOM jest brak własnego silnika spalinowego, co przekłada się na niższą cenę i mniejszą wagę urządzenia. Dodatkowo, wykorzystanie istniejącego ciągnika jako źródła napędu pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów w gospodarstwie.

Zastosowanie agregatów WOM w gospodarstwach rolnych

Agregaty prądotwórcze na WOM są niezwykle przydatne w codziennej pracy rolników. Umożliwiają zasilanie maszyn i urządzeń elektrycznych, takich jak pompy wodne, systemy nawadniające, chłodnie czy oświetlenie budynków gospodarczych. Są niezastąpione podczas prac polowych w odległych miejscach oraz w sytuacjach awaryjnych, gdy dochodzi do przerw w dostawie prądu.

Agregaty na WOM znajdują szerokie zastosowanie w rolnictwie, m.in. do:

Zasilania pomp wodnych i systemów nawadniających podczas irygacji pól.

Dostarczania energii do oświetlenia awaryjnego w budynkach gospodarczych.

Zasilania elektronarzędzi i maszyn rolniczych podczas prac polowych.

Obsługi systemów chłodniczych, takich jak lodówki czy zamrażarki, w celu przechowywania produktów rolnych.

Napędzania maszyn do obróbki ziemi, takich jak rozdrabniacze słomy czy suszarnie zboża.

Dzięki swojej wszechstronności i niezawodności, agregaty prądotwórcze na WOM stanowią cenne uzupełnienie wyposażenia każdego nowoczesnego gospodarstwa rolnego.

Przykłady agregatów WOM

Firma Gappa oferuje szeroką gamę agregatów prądotwórczych napędzanych wałkiem WOM, dostosowanych do różnych potrzeb rolników. Oto kilka propozycji: