5 pomysłów na lunchbox do szkoły — szybkie i proste przepisy

Placuszki z serka wiejskiego na słodko

Placuszki z serka wiejskiego to znakomity sposób na przemycenie wartościowego białka do szkolnego posiłku. Są delikatne, puszyste i doskonale smakują z masłem orzechowym, jogurtem, miodem lub dżemem. Można je przygotować wieczorem, a rano spakować na wynos i zabrać do szkoły na drugie śniadanie.

Wystarczy wymieszać serek wiejski z jajkami, cukrem, mąką, proszkiem do pieczenia i szczyptą soli. Z przygotowanej masy smażymy placuszki na patelni z dwóch stron, aż do złocistego koloru. Na koniec odstawiamy całość do ostygnięcia, a następnie pakujemy do szkolnego lunch boxa. Obok możemy dodać ulubione składniki, takie jak świeże owoce lub porcję jogurtu.

Sprawdź szczegóły przepisu na stronie: https://uwielbiam.pl/przepis/placuszki-z-serka-wiejskiego-na-slodko.

Komosanka kakaowa

Komosanka kakaowa to zdrowa alternatywa dla tradycyjnych śniadań na bazie owsianki. Jest świetnym wyborem na zdrową i bezglutenową przekąskę, którą z powodzeniem przygotujemy dzień wcześniej. To pełnowartościowy posiłek, który zadowoli młodszych, jak i nieco starszych uczniów. Można ją podawać z owocami i orzechami, ale równie świetnie sprawdzą się inne ulubione dodatki.

Na początek płuczemy komosę ryżową pod bieżącą wodą, a następnie gotujemy na mleku zgodnie z zaleceniami producenta. Do ugotowanej komosy dodajemy kakao oraz miód. Całość dokładnie mieszamy i przekładamy do lunchboxa. Na wierzch lub obok kładziemy pokrojone truskawki, banana oraz orzechy nerkowca. Teraz wystarczy spakować całość do torby lub plecaka i gotowe!

Roladki z tortillą, pastą jajeczną i awokado

Roladki z tortillą to szybki i prosty sposób na zdrowy lunch do śniadaniówki. Wystarczy trochę pasty jajecznej, awokado i świeżych warzyw, aby stworzyć smaczną i sycącą przekąskę. To również świetny sposób na wykorzystanie resztek z lodówki. Tego rodzaju roladki są nie tylko smaczne, ale też pełne białka i zdrowych tłuszczów, co czyni je idealnym posiłkiem na przerwę w szkole lub dodatkowe zajęcia.

Zaczynamy od ugotowania jajek na twardo, które następnie obieramy wraz z awokado i kroimy w drobną kostkę. Przekładamy składniki do miski i dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, posiekany szczypiorek, majonez, sól, pieprz i oliwę z oliwek. Wszystko dokładnie mieszamy i równomiernie wykładamy na placek tortilli. Całość zawijamy w rulon i kroimy na mniejsze kawałki, które przekładamy do szkolnego lunchboxa.

Racuchy czekoladowe

Kto z nas nie lubi czekolady? Racuchy czekoladowe to świetna opcja dla dziecka, które potrzebuje solidnej dawki energii na długie godziny w szkole. Są one pełne smaku i mogą być świetnym zamiennikiem dla tradycyjnych kanapek.

W misce mieszamy mąkę z mlekiem, wodą gazowaną, jajkiem, proszkiem do pieczenia i kakao. Dodajemy starte jabłka i łączymy wszystkie składniki. Na patelni rozgrzewamy masło klarowane i łyżką nakładamy porcje ciasta. Racuchy smażymy z obu stron, a następnie ostawiamy do ostygnięcia. Na koniec przekładamy do lunchobxa z przegródkami, a obok dodajemy jogurt naturalny i startą czekoladę mleczną.

Sprawdź więcej informacji o przepisie na stronie: https://uwielbiam.pl/przepis/racuchy-czekoladowe.

Gofry z cukinii

Gofry z cukinii to zdrowa i smaczna alternatywa dla tradycyjnych gofrów, która z pewnością zachęci dziecko do jedzenia. Są lekkie, a jednocześnie pożywne i wyjątkowo smaczne. Można je przygotować dzień wcześniej, a następnie podgrzać lub podać na zimno, co czyni je wygodnym wyborem na drugie śniadanie do szkoły dla dzieci.

Na początek ścieramy cukinię na dużych oczkach, a następnie solimy i odstawiamy na 10 minut. Po tym czasie odciskamy warzywo z nadmiaru wody i przekładamy do miski. Dodajemy starty ser cheddar, posiekaną cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz jajka. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Z masy smażymy gofry w gofrownicy, aż będą złociste i chrupiące. W międzyczasie ubijamy śmietankę z chrzanem i musztardą. Gotowe gofry pakujemy wraz z przygotowanym sosem. Smacznego!