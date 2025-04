50 milionów złotych w LAWP na badania i innowacje dla firm z Lubelszczyzny

Dotacja na Innowacje oraz B+R: co możesz zyskać?

W ramach Działania 1.3 Funduszy Europejskich „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw”, firmy z Lubelszczyzny mogą uzyskać dotację warunkową aż do 2,5 miliona złotych na wdrożenie innowacji. To doskonała okazja, aby zrealizować nowatorski projekt, który obejmuje innowacje produktowe lub procesowe, a także rozwój eksportu innowacyjnych produktów. Na co konkretnie mogą liczyć lubelskie firmy? Dofinansowaniu z działania 1.3 podlegać będą zakupy np. nowoczesnych maszyn, urządzeń, wprowadzenie nowych produktów na rynek, a także działania związane z eksportem.

Wsparcie jest dostępne zarówno dla firm, które wdrażają wyniki prac badawczo-rozwojowych, jak i dla tych, które chcą zastosować innowacyjne rozwiązania w produkcji lub świadczeniu usług. W katalogu kosztów, które można sfinansować z Działania 1.3 odnaleźć można zatem m.in. koszty zakupu gruntów i nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych oraz budynków usługowo-mieszkalnych), koszty materiałów i robót budowlanych oraz zakup środków trwałych. Nie są kwalifikowane zakupy środków transportu.

Co jest wspierane? Przykłady Działań

W ramach naboru przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki na:

Wdrożenie nowych produktów lub usług – jeśli opracowałeś innowacyjne rozwiązanie, które chcesz wprowadzić na rynek, ta dotacja może pokryć część kosztów związanych z jego produkcją.

– jeśli opracowałeś innowacyjne rozwiązanie, które chcesz wprowadzić na rynek, ta dotacja może pokryć część kosztów związanych z jego produkcją. Innowacje procesowe – jeśli planujesz usprawnić procesy w firmie, na przykład wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji, nowoczesnych narzędzi IT, automatyzacji, dotacja pomoże w pokryciu tych kosztów.

– jeśli planujesz usprawnić procesy w firmie, na przykład wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji, nowoczesnych narzędzi IT, automatyzacji, dotacja pomoże w pokryciu tych kosztów. Rozwój eksportu – jeśli chcesz rozszerzyć swoją działalność na zagraniczne rynki, możesz uzyskać wsparcie na przygotowanie odpowiednich badań rynkowych czy dostosowanie produktów do wymagań zagranicznych.

– Mówiąc w skrócie, te atrakcyjne dotacje z działania 1.3 pokryją do 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm, a dla średnich przedsiębiorstw – do 60%. Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego, co dodatkowo wspierać będzie rozwój regionu. Co ważne, LAWP nie stosuje ograniczeń kwotowych w zakresie minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych. Wiemy z doświadczeń poprzednich projektów, że Fundusze Europejskie to doskonała okazja dla przedsiębiorców w województwie lubelskim, którzy chcą inwestować w innowacje. Dzięki tym dotacjom, firmy mogą wdrożyć nowe technologie, rozwijać eksport i poprawiać swoją konkurencyjność na rynku. Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie aplikowania o środki, dlatego zapraszam do kontaktu z naszym zespołem – powiedział Marek Neckier, dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Pracownicy LAWP chętnie udzielą wszelkich informacji. Nie zwlekaj! Zrób pierwszy krok w kierunku rozwoju swojej firmy już teraz!

