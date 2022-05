Alpinizm przemysłowy, czyli wszystko, co warto wiedzieć

Prawdopodobnie był to alpinista przemysłowy. Określenie tego zawodu właśnie w ten, a nie inny sposób pozwala lepiej zrozumieć zakres usług alpinistycznych. Czy jednak każdy może zajmować się tego rodzaju usługami? Okazuje się, że aby sprostać wymaganiom, nie wystarczy prosty kurs alpinisty, a wymagania są o wiele większe. Czym jest więc alpinizm miejski czy inaczej przemysłowy?

Na czym polega praca alpinisty przemysłowego?

Mierząc wysoko, warto poznać zasady, które obowiązują w pracy na wysokościach. Najczęściej określenie alpinista czy alpinizm kojarzy się ze słynnymi polskimi himalaistami jak Jerzy Kukuczka, czy Wanda Rutkiewicz. Jednak dziś wspinacze wykorzystują swoje umiejętności przede wszystkim do wykonywania specjalistycznych zleceń związanych z pracami na linach. Usługi alpinistyczne mają zastosowania wszędzie tam, gdzie inne techniki zawodzą. Zjazdy na linach, trudne podejścia, czy wymagająca przestrzeń, to właśnie tu technika linowa sprawdza się najlepiej. Dlatego coraz częściej, zamiast zamawiać całą ekipę z ciężkim sprzętem, korzystamy z usług alpinistów miejskich.

Jednak usługi alpinistyczne to nie jest praca dla każdego. Wymaga specjalistycznego sprzętu, doświadczenia oraz doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej. Jeśli masz lęk wysokości, problemy z sercem czy wzrokiem, nie odnajdziesz się w tej pracy. Alpinista przemysłowy pracuje na zewnątrz, często w trudnych i wymagających warunkach. Narażony jest na działanie czynników atmosferycznych takich jak m.in. wiatr czy deszcz. Prace wysokościowe wymagają ogromnych umiejętności i doskonałego zdrowia. To po prostu praca w warunkach zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. Nawet najmniejszy błąd może kosztować ich utratę. To naprawdę praca dla osób o mocnych nerwach i stalowej kondycji.

Alpinistyka miejska – w jakich dziedzinach jest wykorzystywana

Prace na wysokościach to szeroko rozumiane techniki alpinistyczne. Wykorzystywane są w różnych branżach przemysłu. To nie tylko hobbystyczne zdobywanie szczytów gór, ale przede wszystkim prace na terenie miasta. Często można zauważyć alpinistów przemysłowych, którzy zajmują się myciem okien wieżowców, montażem siatek balkonowych i okiennych czy wieszających wielkoformatowe banery reklamowe. Jednak zakres ich usług jest zdecydowanie większy. Wykwalifikowani alpiniści pracują także na platformach wiertniczych, tamach czy okrętach. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest doświadczenie oraz znajomość technik alpinistycznych, tam możemy ich zobaczyć. Alpiniści miejscy zajmują się także wycinką drzew, pielęgnacją terenów zielonych czy odśnieżaniem dachów. Często można ich także zobaczyć podczas prac związanych z malowaniem i czyszczeniem elewacji budynków. Jeśli potrzebujesz doświadczonego alpinisty przemysłowego, zapamiętaj ten adres: alpinisci.pro. To właśnie tu znajdziesz odpowiednią osobę do realizacji prac na wysokościach.

Mierzymy wysoko - bezpieczeństwo przede wszystkim

Technika dostępu linowego jest idealna dla osób, które lubią wyzwania. Jednak sam zapał i dobre zdrowie to jeszcze za mało, aby móc pracować jako alpinista miejski. Przede wszystkim taka osoba powinna mieć odpowiednie kwalifikacje oraz specjalistyczny sprzęt. Bez tego nie da się zapewnić odpowiedniego bezpieczeństwa podczas pracy. Pierwsza organizacja, która opracowała zasady prac na wysokościach była IRATA. Powstała w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jej głównym celem było wytyczenie niezbędnych norm bezpieczeństwa w pracy na wysokościach. Dziś zrzesza ponad sześćset firm z całego świata. Osoby posiadające certyfikat IRATA to najlepiej wykwalifikowani specjaliści od prac na linach. Taki dokument jest gwarancją doświadczenia oraz przygotowania alpinisty do pracy. Oprócz odpowiednich certyfikatów niezbędny jest także odpowiedni sprzęt, który zapewni bezpieczeństwo pracy. Dlatego wręcz niezbędny jest tylko ten, który posiada wymagane atesty i certyfikaty. W pracy alpinisty przemysłowego nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo.

Każdy alpinista miejski potwierdzi, że jego praca to prawdziwe wyzwanie. Wymaga odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji fizycznych, odporności na stres i przygotowania Dlatego w tym zawodzie wytrwają tylko prawdziwi miłośnicy prac na linach.