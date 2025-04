Australia — unikalne miejsca, które musicie poznać!

Margaret River — świetne miejsce dla miłośników wina

Australia słynie w świecie z produkcji win wysokiej klasy. Margaret River to małe miasto położone w zachodniej części kraju, znanego z umiarkowanego klimatu, wyśmienitych win i przepięknych plaż. Region ten jest doskonałym miejscem dla miłośników wspomnianego trunku, którzy mogą odwiedzić winiarnie, aby spróbować lokalnych smaków, a także zapoznać się z procesem produkcji. Warto podkreślić, że winiarstwo pojawiło się na tym terenie stosunkowo późno. Chociaż pierwsi winiarze produkowali swoje trunki już pod koniec XIX wieku, to ich praca miała charakter bardziej relaksujący, hobbystyczny. Eksperci podają, że do 1985 roku istniało w tym miejscu ok. 500 ha winnic, a dziś ich liczba jest bliska 6000.

Tym, którzy szukają miejsca na odpoczynek, warto polecić prywatną rezydencję Cape Lodge, która oferuje luksusowe apartamenty i usługi spa. Położenie w regionie Margaret River sprzyja pieszym wędrówkom. Warto m.in. wybrać się na szlak Cape to Cape, z którego rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na wybrzeże.

Tropikalna przygoda na wyspach i zwiedzanie Wielkiej Rafy Koralowej

Australia ma wiele pięknych tropikalnych wysp, na których można wykorzystując odpowiednią do tego pogodę, odpocząć lub spędzić ten czas aktywnie np. uprawiając sporty wodne. Jedna z nich to wyspa Hayman, położona na północy Wielkiej Rafy Koralowej, znana z pięknych plaż i luksusowych hoteli, w tym InterContinental Hayman Island Resort. Życie podwodne na wyspie jest niesamowite — można spotkać słonie morskie, delfiny, a nawet rekiny. Wspomniany hotel Hayman Island Resort oddaje do dyspozycji gości nowoczesne apartamenty z widokiem na morze lub ogród. Zakochani będą mieli również możliwość wybrać się na romantyczną kolację w blasku księżyca lub zorganizować piknik na plaży.

Wybierając się do Australii, warto zobaczyć Whitsunday Islands, czyli archipelag na Morzu Koralowym położony u wybrzeży Queenslandu, który składa się z około 74 wysp! Słyną one z wodnych atrakcji, takich jak żeglowanie, nurkowanie i windsurfing. Z kolei wzdłuż północno-wschodnich wybrzeży Australii, także na Morzu Koralowym znajduje się największa na świecie rafa koralowa, zwana po prostu Wielką Rafą Koralową. To jedna z największych atrakcji na opisywanym kontynencie. Można zobaczyć tu wiele gatunków ryb i innych stworzeń morskich. Jest to również idealne miejsce do nurkowania i snorkelingu, gdzie można podziwiać zapierające dech w piersiach widoki. W 1975 roku utworzono Park Morski Wielkiej Rafy Koralowej (Great Barrier Reef Marine Park) a w 1981 roku Wielka Rafa Koralowa wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W północnym stanie Queensland znajduje się należąca do Wysp Palmowych Wyspa Orpheus. Stanowi świetne miejsce zarówno jako przystanek od zwiedzania Wielkiej Rafy, jak i na samodzielny wypad. Co ciekawe, nazwę nadał jej w XIX wieku porucznik G.E. Richards, nawiązując do HMS Orpheus, statku Królewskiej Marynarki Wojennej, który został rozbity u wybrzeży Nowej Zelandii w 1863 roku. Podróżujący odpoczną w luksusowym hotelu Orpheus Island Lodge, gdzie do dyspozycji gości jest duży basen bez krawędzi oraz strefa SPA. Pobyt umilą odwiedzającym różnego rodzaju atrakcje, wśród których największą popularnością cieszą się rejsy wokół wysp, wędkowanie i nurkowanie z rurką.