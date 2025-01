Co to jest strawberry make-up i jak go zrobić?

Na czym polega strawberry make-up?

Truskawkowy makijaż, jak sama nazwa wskazuje, jest inspirowany kolorem letnich truskawek lub wyrobów z ich dodatkiem. Hailey Bieber zapoczątkowała modę na niego, wprowadzając na rynek – przy współpracy z marką Rhode – regenerujący balsam do ust Strawberry Glaze Peptide Lip Treatment. Zadaniem produktu jest wygładzenie, nawilżenie i ujędrnienie warg, dzięki czemu wyglądają apetycznie jak świeże truskawki. Na bazie tego kosmetyku Bieber stworzyła cały makijaż kojarzący się z latem, siedzeniem na słońcu i sezonowymi owocami.

Głównym założeniem truskawkowego makijażu jest dominacja koloru różowego, a także jego lekkość i tzw. glow. Unikamy w nim mocno kryjących kosmetyków, matowych, w ciemnych kolorach. To także look, w którym odchodzimy od stosowania ciemnego bronzera i wyraźnego konturowania. Cechy charakterystyczne strawberry make-up to zaróżowione policzki, dużo zdrowego blasku i pełne lśniące usta. Kropką nad i są tu piegi – jeżeli nie mamy własnych, można pokusić się o ich dorysowanie.

Choć strawberry make-up wylansowano jako idealny look na wakacje, może być też ciekawą propozycją na jesienne dni. Zdrowo zaróżowione policzki i lśniące usta sprawią, że po zerknięciu w lustro, nawet w listopadową szarugę, poczujemy się przez chwilę jak tuż po powrocie ze słonecznego urlopu. Zaletą tego makijażu jest fakt, że pasuje tak naprawdę do każdego typu urody – nie musimy się więc zastanawiać, „jaką porą roku jestem?”. Jedyne, na co trzeba zwrócić uwagę przy doborze produktów, to tonacja – chłodna lub ciepła, w zależności od naszej naturalnej urody.

Jakie akcesoria i kosmetyki są potrzebne do wykonania truskawkowego makijażu?

Większość produktów niezbędnych do umalowania twarzy w „truskawkowym” stylu ma w kosmetyczce niemal każdy. Trzeba tu zaznaczyć, że strawberry make-up bazuje przede wszystkim na wypielęgnowanej, gładkiej, zdrowej cerze. Zanim zabierzemy się za nakładanie kosmetyków kolorowych, trzeba skupić się na starannej pielęgnacji. Przed nałożeniem różu do policzków czy cieni w kremie musimy więc zaaplikować na oczyszczoną i stonizowaną skórę intensywnie nawilżające serum oraz bogaty rozświetlający krem na dzień (najlepiej z filtrem UV).

A jakie produkty i akcesoria do makijażu będą nam potrzebne? Między innymi:

krem BB lub bardzo lekki podkład (w żadnym wypadku nie może być matujący lub mocno kryjący!),

rozświetlający korektor,

róż w kremie lub sztyfcie,

rozświetlacz w płynie ,

ewentualnie bronzer,

opcjonalnie cienie do powiek w delikatnych, naturalnych odcieniach (brzoskwinia, zgaszone złoto, blady róż) – nie jest to jednak niezbędny element,

brązowy eyeliner lub kredka,

żel do brwi ,

, transparentna lśniąca pomadka, błyszczyk lub olejek do ust.

Strawberry make-up krok po kroku

Wykonanie truskawkowego makijażu nie jest trudne i nie zajmuje dużo czasu. Choć kojarzy się głównie z wakacjami, to znakomity look na randkę, popołudniowe spotkanie z przyjaciółmi czy wypad do kina – niezależnie od pory roku. Aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę to nasz typ urody. Do chłodnej cery i włosów dobieramy róż, rozświetlacz i cienie w tonacji zimnej, z nutami srebrnymi. Osoby o typie ciepłym powinny natomiast sięgnąć po te same produkty w odcieniach ciepłych, ze złotymi podtonami.

Gdy już mamy potrzebne kosmetyki, a nasza skóra jest przygotowana, możemy nałożyć nasz truskawkowy make-up.

Pierwszy, nieobowiązkowy krok to aplikacja rozświetlającej bazy. Można go pominąć, jednak warto pamiętać, że dzięki takiemu przygotowaniu makijaż będzie trwalszy. Koloryt cery wyrównujemy bardzo lekkim podkładem lub kremem BB. Ewentualne zaczerwienienia, sińce pod oczami czy wypryski maskujemy dobranym do karnacji korektorem. Osoby o zdrowej skórze bez niedoskonałości mogą sobie pozwolić na zrezygnowanie z tego kroku. W tym momencie można, ale nie trzeba, delikatnie wymodelować twarz bronzerem. W tym makijażu jednak ma on nie być widoczny – unikamy efektu brązowej opalenizny. Najważniejszy element to rumieńce! Róż w kremie aplikujemy dosyć obficie na policzki, można także musnąć nim grzbiet nosa. Mamy wyglądać, jakby przypiekło nas słońce. Rozświetlacz w płynie (najlepiej taki o różowych tonach) nakładamy na szczyt kości policzkowych i pod brwiami. Oczy możemy delikatnie podkreślić, malując całą ruchomą powiekę jednym, maksymalnie dwoma błyszczącymi cieniami w różowych odcieniach. Brązowym eyelinerem rysujemy delikatne kreski na powiekach. Chcąc idealnie odwzorować strawberry make-up, pisakiem lub kredką dorysowujemy także małe piegi, jeśli ich nie posiadamy. Stawiamy kropeczki w tych miejscach, gdzie zwykle pojawiają się naturalnie: na nosie, policzkach i skroniach. Brwi wyczesujemy i układamy – najlepiej bezbarwnym żelem. Mają być naturalne. Podobnie rzęsy – nie tuszujemy ich zbyt mocno. Brązowa mascara do rzęs nałożona jedną warstwą wystarczy. Ostatni element to usta. Powinny wyglądać soczyście, naturalnie, być błyszczące i lekko podkreślone kolorem (tzw. efekt juicy lips). Idealnie sprawdzi się różowy lub czerwony półtransparentny błyszczyk albo barwiący olejek do ust.

Dla tych, którzy wolą wiśnie

Dla wszystkich, którzy nie mogą przekonać się do różowego lśniącego makijażu truskawkowego lub uważają, że to propozycja wyłącznie na lato, ciekawą alternatywą będzie inny tiktokowy trend: Cherry Cola Lips. Podobnie jak strawberry make-up, to również look pasujący do wszystkich typów urody i na wiele okazji.

Jak wskazuje jego nazwa, koncentruje się na ustach, które podkreślamy mocniej niż w truskawkowej wersji: szminką w kolorze wiśniowej coli, burgundu, ciemnego wina. Pomadka w tym przypadku może być nieco bardziej kryjąca, wykończenie jednak powinno być także lśniące i soczyste. W tym smakowitym makijażu oczy możemy pozostawić niemal sauté lub lekko podkreślić brązowymi cieniami do powiek.