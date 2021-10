Czy nawiewniki w oknach są konieczne?

Poza swoją główną funkcją nawiewniki okienne mogą przynieść jeszcze dwie ważne korzyści, które są szczególnie ważne dla mieszkańców miast.

Jako pierwszą z nich należy wymienić fakt, że nowoczesne nawiewniki można wyposażyć w dodatkowe filtry antyalergiczne i antysmogowe. Pozwoli to znacznie poprawić jakość napływającego powietrza, co znacznie przyspieszy pracę oczyszczaczy powietrza, które są często niezbędnym elementem wyposażenia mieszkań zlokalizowanych blisko terenów przemysłowych i w centrach miast. Najbardziej skuteczne z dostępnych filtrów są w stanie zatrzymać większość lotnych alergenów (takich jak pyłki kwiatowe i zarodniki grzybów) oraz do 99% pyłów zawieszonych PM10 i do 80% pyłów zawieszonych PM2.5. Dodatkową zaletą tych filtrów jest niezwykle łatwa wymiana - mają postać niewielkich kasetek, które wymienia się kilkoma ruchami bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Drugą jest możliwość wyposażenia nawiewników w tłumiki akustyczne. Prawidłowo zamontowany nawiewnik z takim dodatkiem może zredukować głośność dźwięków dochodzących z zewnątrz aż do 48 dB. Dzięki temu można zapewnić sobie napływ powietrza bez obaw o hałasy za oknem. Co ważne, tłumik akustyczny może być stosowany jednocześnie z filtrem powietrza - są one zlokalizowane w innych częściach urządzenia i nie wykluczają się wzajemnie.