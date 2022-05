Czym zajmuje się pracownia odlewnicza?

Nie tylko oryginalną stylizacją, ale także dodatkami. Jednak czym byłyby eleganckie gadżety bez oryginalnej biżuterii? Warto więc postawić na te wzory, których nie znajdziemy w sieciowym sklepie jubilerskim. Jak je odkryć? Wystarczy znaleźć producenta biżuterii, który projektuje unikalną biżuterię.

Od projektu do wykonania, czyli pracownia odlewnicza

Coraz większa świadomość klientów sprawia, że dziś każdy oczekuje więcej. Dlatego powtarzalne wzory biżuterii przestały być dla nas jakimkolwiek synonimem klasy czy elegancji. Obecnie każdy dążąc do podkreślenia swego indywidualizmu, pragnie zabłysnąć czymś niepowtarzalnym. To właśnie dla nich tworzy oryginalne naszyjniki, pierścionki czy bransoletki pracownia odlewnicza. Technika odlewania znana jest od tysiącleci. I tak naprawdę przez ten czas w metodzie tworzenia odlewów niewiele się zmieniło. Oczywiście, w XXI wieku korzysta się z nowoczesnych technologii, jednak zasady produkcji właściwie nie zmieniły się od początku istnienie techniki odlewania.

Pierwszym etapem wyrobu jest wykonanie projektu. Mimo iż dziś nowoczesna pracownia odlewnicza wykorzystuje innowacyjne narzędzia i urządzenia, sam projekt powstaje w głowie projektanta. Człowiek wciąż jest tu najmocniejszym ogniwem podczas tworzenia. Bez najlepszych ekspertów nawet nowoczesna maszyna nie jest w stanie stworzyć oryginalnego wyrobu. Dopiero kolejnym krokiem jest przeniesienie pomysłu w fazę realizacji. Dzięki projektowaniu biżuterii tworzone są oryginalne wyroby jubilerskie, które zachwycają formą i kunsztem wykonania. Jednak samo projektowanie to jeszcze za mało, abyśmy mogli kupić unikalny w formie i kształcie pierścionek ze złota czy srebrną zawieszkę. Cały proces ich tworzenia to zadanie dla doświadczonego jubilera.

Jak wygląda proces odlewania biżuterii?

Technika odlewania to proces produkcyjny, polegający na zalewaniu ciekłym metalem lub jego stopem, jak w przypadku srebra czy złota, odpowiednio przygotowanej formy. W świecie rzemieślniczym technika ta określana jest także jako casting. Wcześniej forma jest zaprojektowana w odpowiednim kształcie i przygotowana jako wzór dla tworzenia biżuterii. Ma wewnątrz odpowiednie kształty, które są odwzorowaniem późniejszego produktu. Odlewanie odbywa się przy użyciu nowoczesnego urządzenia ciśnieniowo – próżniowego przy zachowaniu najwyższych rygorów jakościowych. Cały proces odbywa się w całkowicie zamkniętej komorze urządzenia, przy maksymalnej redukcji tlenu. Dzięki temu uzyskuje się najlepszą jakość odlewu, a tym samym końcowego wyrobu. Gdy metal osiągnie odpowiednią temperaturę, aktywowana jest sekwencja odlewania. Na tym etapie wytwarzana jest próżnia, a następnie płynny metal wylewany jest do formy. Cały proces jest w pełni kontrolowany przez specjalny program. Dzięki temu produkcja odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Odlewanie to technika, która zapewnia najwyższą jakość tworzonych produktów. Dzięki innowacyjnym technologiom projektowania oraz odlewania można tworzyć duże, jak i filigranowe formy. Każdy ich szczegół jest doskonale dopracowany i dokładnie odwzorowany. Po zastygnięciu i wystudzeniu metalu forma jest otwierana lub łamana. Jednak tak odlana biżuteria, zanim trafi do rąk klientów, wymaga jeszcze fachowej obróbki.

Jak znaleźć dobrą pracownię odlewniczą?

Okazuje się, że na naszym rynku istnieje wiele firm, które zajmują się odlewaniem biżuterii. Jednak wybór pracowni jubilerskiej może okazać się dość trudny, mimo dość dużej konkurencji. Jedną z najnowocześniejszych pracowni odlewniczych jest bez wątpienia raniewicz.com. W swej ofercie firma posiada szeroki pakiet usług związanych z odlewaniem biżuterii. Oferuje pełen zakres usług odlewania srebra i złota, w dużej gamie kolorystycznej. Dzięki współpracy z najlepszymi dostawcami dodatków odlewniczych oraz nowoczesnym zapleczu technologicznym stworzone tu wyroby spełniają najwyższe kryteria jakościowe. Ogromny wybór oraz najwyższa jakość sprawiają, że firma ma w swej ofercie najszerszy wybór usług odlewniczych i szybką realizację zamówień.