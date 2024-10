Dlaczego outsourcing magazynu to przyszłość logistyki dla firm?

Outsourcing magazynu – co to tak naprawdę znaczy dla Twojej firmy?

Każde przedsiębiorstwo, które stara się rozwijać, skalować działalność i utrzymywać przewagę konkurencyjną zmuszone jest do działania na wielu polach jednocześnie. Marketing, sprzedaż, księgowość, transport, czy magazyn właśnie. Te "rozdrabnianie" swojego czasu na poszczególne elementy wpływa negatywnie nie tylko na efektywność realizowanych procesów biznesowych, ale też na nadmierne generowanie wydatków.

I tutaj z pomocą przychodzi koncepcja outsourcingu magazynowego. To usługa, w ramach której wszelkie procesy związane z obsługą magazynu delegujemy zewnętrznej firmie, która posiada odpowiednią powierzchnię, technologie, zasoby ludzkie i wypracowane procedury. W zależności od zakresu usługi outsourcingowej ta może obejmować nie tylko rozlokowanie i przechowywanie towaru w magazynie, ale także przyjęcie go, skontrolowanie jakości, pakowanie i wysyłkę do odbiorcy. Wszystko to pod naszą kontrolą, ale bez naszego bezpośredniego udziału, co daje ogromne korzyści w zakresie poprawy efektywności na innych polach działania.

Czy outsourcing magazynu może obniżyć koszty i zwiększyć wydajność?

W jaki sposób outsourcing magazynu usprawni procesy realizowane w naszej firmie? Przede wszystkim jest to oddelegowanie pobocznego obszaru biznesowego, który wcale nie musi być nadrzędnym punktem działania firmy. Dzięki wykorzystaniu zewnętrznej firmy, która posiada znacznie lepsze praktyki i technologie w kontekście zarządzania magazynem, my możemy skupić się na swojej działalności, delegując więcej osób do zadań, które zapewnią wyższą efektywność, a w efekcie także konkurencyjność naszej oferty.

Outsourcing magazynu to także duży krok w stronę uelastycznienia tego obszaru działania firmy. Wewnętrzny dział magazynu nie będzie w stanie dopasować powierzchni do sezonowości naszej oferty. Zewnętrzny magazyn z kolei dopasuje się w pełni do potrzeb naszego biznesu, co dodatkowo łączy się z optymalizacją kosztową. W jaki sposób? Koszty, które w modelu magazynu wewnętrznego nie zawsze były łatwe do zaprognozowania, w przypadku outsourcingu ulegną stabilizacji. Co więcej, w obliczu sporej konkurencji na rynku, dostawcy zewnętrznych usług magazynowych oferują naprawdę atrakcyjne warunki, których nigdy nie osiągniemy, utrzymując procesy magazynowe wewnętrznie.

Zewnętrzna logistyka w praktyce – jak operator magazynowy może pomóc Twojej firmie?

Jak wygląda współpraca z firmą świadczącą usługę zewnętrznej logistyki i magazynowania? Nie możemy tutaj pominąć bardzo istotnej kwestii, jaką jest ustalania warunków współpracy i poznawanie potrzeb klienta, co stanowi zawsze punkt początkowy rozmów realizowanych przez TM Solutions - Agencja Pracy Tymczasowej. Od tego właśnie należy rozpocząć współpracę. Następnie, po zaakceptowaniu warunków następuje zintegrowanie systemów IT zapewniających sprawny przepływ danych na temat zamówień, zapasów czy procesów transportowych.

Operatorzy magazynowi następnie przejmują procesy magazynowe, operując zaawansowanymi systemami, takimi jak Pick-by-Voice czy WMS, dzięki czemu cała praca magazynu jest wysoce efektywna, a my możemy skupiać się jedynie na monitorowaniu wydajności procesów wdrożonych przez firmę świadczącą outsourcing. Na każdym etapie współpracy klient ma możliwość oceny jakości świadczonych usług. Dzięki temu usługodawca będzie miał możliwość wprowadzenia zmian w działaniu tak, by potrzeby klienta były w pełni zaspokojone.

Kiedy warto zrezygnować z własnego magazynu i postawić na outsourcing?

W jakich sytuacjach rezygnacja w wewnętrznego magazynu i postawienie na usługę outsourcingu będzie zasadne? Przede wszystkim w momencie, gdy identyfikujemy w swoich procesach wąskie gardła wynikające z nieefektywnego zarządzania magazynem. Niedostateczna liczba pracowników, nieoptymalne procedury, brak nowoczesnych systemów zarządzania magazynem - to wszystko wymaga odpowiednich inwestycji, które nigdy nie będą priorytetem, jeśli operacyjna działalność firmy skupiona jest na innym obszarze.

Poniekąd to właśnie koszty powinny być jednym z najważniejszych źródeł rezygnacji z własnego magazynu. Konkurencyjna oferta dostawcy outsourcingu, połączona z nowoczesnym magazynem i efektywnymi procesami zapewnia wartość dodaną, którą możemy wykorzystać od razu na własne potrzeby. Finalna decyzja o skorzystaniu z usług outsourcingu powinna być podjęta na podstawie danych o wielkości firmy i skali działania, co znacznie ułatwi wybór.

Oszczędność pieniędzy, dostęp do nowoczesnej technologii, nieosiągalnej dla firm niespecjalizujących się w zarządzaniu magazynami i znaczny wzrost efektywności, wynikający poniekąd z elastyczności usług outsourcingu, ale także oddelegowaniu tego obszaru zewnętrznym ekspertom - to główne powody, dla których warto rozważyć przejście na model zewnętrznego magazynu. Warto przemyśleć, w jaki sposób wykorzystać te atuty we własnej organizacji, by była ona jeszcze bardziej konkurencyjna.