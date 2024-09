Dyrektywa EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – jak usługa dekarbonizacji wspiera sektor budownictwa w realizacji celów klimatycznych

Czym jest nowa dyrektywa EPBD i dlaczego ma kluczowe znaczenie dla sektora budownictwa?

12 marca 2024 r. parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie minimalnych standardów charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), która obliguje branżę budowlaną do działań proklimatycznych. Ta regulacja standardów wprowadza szereg wymogów dotyczących efektywności energetycznej oraz wykorzystania źródeł odnawialnych w nowych budynkach, jak i tych istniejących. Dyrektywa EPBD stanowi kontynuację wcześniejszych przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków, wprowadzanych stopniowo od 2002 r. na poziomie unijnym oraz krajowym. Celem tych regulacji jest przede wszystkim ograniczenie zużycia energii i promowanie wydajności energetycznej w sektorze nieruchomości wśród państwa członkowskich.

Efektywność energetyczna budynków w nowej odsłonie

Paliwa kopalne powoli odchodzą do lamusa, wypierane przez bezemisyjne źródła odnawialne (OZE), jak również rozwiązania z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków. Co konkretnie nowa dyrektywa ustanawia?

Ustalenie minimalnych norm charakterystyki energetycznej budynków

Poprawa charakterystyki energetycznej budynków przy ważniejszej renowacji

Ustanowienie krajowego planu renowacji budynków oraz trajektorii progresywnej renowacji dla zasobów budynków mieszkalnych.

Zapewnienie wykorzystania energii słonecznej (fotowoltaika) w nowobudowanych budynkach

Wprowadzenie systemu paszportów renowacji

Wymagania wobec systemów technicznych budynków, infrastruktura na potrzeby zrównoważonej mobilności

Zachęty finansowe i bariery rynkowe

Utworzenie punktów kompleksowej obsługi do spraw charakterystyki energetycznej budynków

Świadectwa charakterystyki energetycznej z prezentacją danych w postaci klas charakterystyki energetycznej.

Regularne przeglądy systemów technicznych w budynkach

Jak widać, dyrektywa budynkowa wprowadza wymogi dotyczące ich projektowania, budowy oraz eksploatacji, promując rozwiązania, które służą wysokiej charakterystyce energetycznej w całym cyklu życia budynku. Od 2030 r. wszystkie nowe nieruchomości powinny być zeroemisyjne, a od 2050 r. ma to dotyczyć wszystkich budynków w UE. Wymiana kotłów węglowych, instalacja fotowoltaiki, pompy ciepła czy modernizacja ogrzewania to tylko niektóre z działań, które można podjąć, by przyczynić się do wysokiej charakterystyki energetycznej.

Wyzwania związane z przyjętą dyrektywą EPBD

Usługa dekarbonizacji, którą oferujemy przedsiębiorcom w ESCOlight jest ściśle powiązana z celami tej dyrektywy. Przesłanie jest jasne, chodzi o efektywne wykorzystanie energii i przesunięcie działalności na tory niskoemisyjnych źródeł.

W zakresie tradycyjnych instalacji PV dużym wyzwaniem jest brak wystarczającej powierzchni, na czy wokół budynków. Często pojawia się również konieczność wzmocnienia nośności dachu, a ubezpieczyciele stawiają nowe wymagania czy zwiększają wysokość składek. Sama inwestycja we własne źródło odnawialne jest wyzwaniem finansowym i nie każda firma jest od razu gotowa na taki ruch.

Nasz model biznesowy oferuje nie tylko możliwość sfinansowania takiego projektu, ale dostarcza również zupełnie nowe rozwiązania, które pomagają ominąć te wszystkie przeszkody. Przykładem takiego produktu jest model zdalny PV w abonamencie.

Zdalne instalacje PV a cele dyrektywy EPBD

W przeciwieństwie do tradycyjnych instalacji montowanych na dachu lub gruncie nieruchomości (tzw. on-site), farmy zdalne powstają w lokalizacjach zupełnie niezależnych od położenia danej fabryki czy biurowca, czyli podmiotu konsumującego energię. Dodatkowo klient nie musi być właścicielem gruntu, na którym planowana jest budowa farmy. Te tereny zazwyczaj są dzierżawione, a klient może wykorzystać swoje własne grunty na rozwój bieżącej działalności. Instalacje zdalne są planowane na terenach o optymalnych warunkach nasłonecznienia, co zwiększa ich produktywność.

Zdalna instalacja fotowoltaiczna może także uzupełniać miks energetyczny w przypadku, gdy firma posiada już tradycyjną farmę PV lub inne źródło wytwórcze, ale jej zapotrzebowanie energetyczne jest większe, a nie ma możliwości budowy instalacji na swoim terenie.

Nasza usługa dekarbonizacji wspiera biznes przy kluczowych dyrektywach dotyczących zmian klimatycznych: CSRD, SFRD, CSDDD oraz w innych regulacjach odnoszących się do niskoemisyjności i zrównoważonego rozwoju.

Korzyści pod kątem redukcji śladu węglowego:

Podstawy dla redukcji emisji w zakresie pierwszym (Zakres 1)

Zastąpienie tradycyjnych systemów oświetleniowych oprawami typu LED znacząco obniża zużycie energii elektrycznej, średnio aż o 70%, a tym samym bezpośrednio redukuje ilość emisji w Zakresie 1.



Redukcja emisji w zakresie drugim (Zakres 2)

Usługa dekarbonizacji zapewnia, że energia elektryczna, którą zużywa nasz klient, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo, źródło staje się jego własnością po zakończeniu umowy abonamentowej. Redukuje to bezpośrednio poziom emisji gazów cieplarnianych związanych z konsumpcją energii elektrycznej i częściowo uniezależnia od skoków cen tradycyjnej energii.

Redukcja emisji w zakresie trzecim (Zakres 3)

Impakt na cały łańcuch dostaw. Korzystanie z zielonej energii wymusza na dostawcach i partnerach działania, które również przyczynią się do zmniejszenia emisyjności całego łańcucha wartości.

