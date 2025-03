Gdzie można dobrze zjeść? Wiadomo, że…w restauracji „Wiadomo”

Właściciel restauracji pragnie, aby jego lokal stał się miejscem spotkań, relaksu i delektowania się wyjątkowymi smakami. A przecież nie od dziś wiadomo, że restauracja "Wiadomo" to przyjazne miejsce dla rodzin z dziećmi, dla których stworzono specjalny kącik zabaw oraz menu dostosowane do ich potrzeb. Służy temu atrakcyjna lokalizacja. Restauracja "Wiadomo" usytuowana jest w malowniczej i cichej miejscowości Dominów, w gminie Głusk, oddalonej od centrum Lublina zaledwie 10 km i 500 metrów od granicy miasta Lublin.



„Wiadomo” powstało z pasji do gotowania i chęci do dzielenia się swoimi kulinarnymi odkryciami z każdym, kto ma na to ochotę. Realizacja takiego marzenia wymaga przede wszystkim talentu kulinarnego, czego nie można odmówić właścicielowi Mateuszowi Niewiadomskiemu, który zbierał doświadczenie kulinarne jako szef kuchni w tak renomowanych lokalach, jak: Może oraz 2pier. Lubelską gastronomię zna jak własną kieszeń, z którą związany jest od 16 lat. Jego marzenie o posiadaniu własnej restauracji zrealizowało się dopiero w Dominowie, gdzie rozpoczęła się historia "Wiadomo".