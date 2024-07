Gdzie na weekend we dwoje? Pomysły na wspólny wyjazd

Świetnym pomysłem będzie wyjazd do hotelu ze SPA. W takim miejscu każde z Was może zadbać o swoje ciało i umysł poprzez udział w relaksujących zabiegach. Jeśli chcesz sprawić, partnerowi niespodziankę, kup voucher do hotelu ze SPA dla dwóch osób. Będzie to idealny prezent z okazji rocznicy ślubu, urodzin, awansu w pracy lub innej, równie ważnej okazji. Gdzie warto wybrać się na błogi relaks?

Weekend w SPA dla dwojga

Pobyt w SPA zbliży Was do siebie i sprawi, że zakochacie się w sobie na nowo. Aby tak się stało, warto wybrać obiekt, który oferuje atrakcyjne pakiety dla par. Ciekawe propozycje znajdziesz w ofercie Młyn Jacka Hotel & SPA. Jest to 4-gwiazdkowy hotel położony na obrzeżach Wadowic. Historia tego wyjątkowego obiektu sięga XIX wieku. Odrestaurowane wnętrza zachwycają unikalnym designem, a goście mogą podziwiać ekspozycję maszyn młyńskich, która tworzy we wnętrzu wyjątkowo przytulny klimat.

To wszystko sprawia, że Młyn Jacka Hotel & SPA jest idealnym miejscem na romantyczny weekend dla pary. W ramach oferty możesz zamówić voucher do SPA, voucher na pobyt w hotelu lub voucher na kolację degustacyjną dla dwóch osób. Dla par przygotowano następujące pakiety:

Tylko we Dwoje,

Pralinkowe Love,

Dla Zakochanych.

Pakiety są zróżnicowane pod kątem cenowym i obejmują takie usługi jak noclegi, uroczysta kolacja, masaże dla par czy nielimitowany dostęp do strefy Wellness. W trakcie pobytu para może też wypoczywać nad pobliskim jeziorem lub wybrać się na romantyczny rejs statkiem.

Romantyczna kolacja dla dwojga

Trudno sobie wyobrazić romantyczny weekend bez uroczystej kolacji. W Młyn Jacka Hotel & SPA możecie zamówić nie tylko voucher do SPA dla dwojga, ale także voucher na romantyczną kolację we dwoje. Świetnym wyborem będzie na przykład kolacja degustacyjna, w ramach której szef kuchni przygotuje dla Was siedem absolutnie wyjątkowych dań.

W trakcie kolacji będziecie mogli spróbować nowych smaków, dzięki czemu lepiej poznacie swoje preferencje i rozsmakujecie się w różnorodnych potrawach. Kolorowe i aromatyczne dania podane w atrakcyjny sposób to przepis na idealny wieczór we dwoje. W restauracji Spichlerz Smaków panuje intymna i komfortowa atmosfera. Jest to wymarzone miejsca na romantyczną kolację dla zakochanych.

Wyjazd we dwoje warto zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Wówczas będziecie mogli bez przeszkód zarezerwować zabiegi w SPA i stolik na kolację degustacyjną. Pobyt w hotelu ze SPA to świetny sposób na wprowadzenie ożywienia do Waszej relacji i wzmocnienie łączącej Was więzi. W tym miejscu czeka na Was wiele atrakcji, dzięki którym na pewno nie będziecie się nudzić!