Mykonos – wiatraki i imprezy

Wietrzne i tętniące życiem Mykonos https://carter.eu/kierunki/europa/grecja/mykonos to kolejna „perła w koronie” greckich wysp w archipelagu Cyklad. Wyspa już od lat 70 tych dwudziestego wieku przyciąga turystów imprezowym klimatem. Nie bez powodu często nazywana jest grecką Ibizą. Oferuje szeroki wachlarz propozycji nocnego życia, przede wszystkim doskonałe zabawy na Paradise Beach, której nazwę można przetłumaczyć jako „rajska plaża”. Nie bez przyczyny – turkusowe morze opływające czyste, piaszczyste wybrzeże i zapierające dech w piersiach widoki zachęcają do eksplorowania tamtejszych terenów. Komfortowe plaże o krystalicznie czystej wodzie oraz delikatnym piasku, ciesząca oko estetów zabudowa z typowymi białymi budynkami i niebieskimi elementami, a także urokliwie ukształtowana linia brzegowa – to jej naturalne zalety. Koniecznie trzeba też wymienić szeroką bazę imprezową, z doskonałymi propozycjami ekskluzywnych pubów i klubów nocnych oraz szereg okazji do sportowych aktywności, głównie oczywiście wodnych. Mykonos to świetny wybór na ekskluzywne wakacje dla wymagających podróżnych z grubszym portfelem.

Oprócz dyskotek, klubów plażowych i luksusowych hoteli Mykonos słynie także z XVI-wiecznych wiatraków oraz Małej Wenecji w mieście Hora. Mała Wenecja to częściowo zanurzone w morzu budynki, tworzące malowniczą, pocztówkową wręcz scenerię.