Idealne kosmetyki na prezent świąteczny – przewodnik dla niej

Zestaw wygładzający ciało, w skład którego wchodzą peeling cukrowy SCRUB ME UP z antyoksydacyjnym kompleksem ekstraktów z 12 roślin, a także balsam stymulujący produkcję elastyny i kolagenu TAKE CONTROL BABE! oraz serum GET UP GIRLS!, które ujędrnia biust i działa na skórę jak wodny opatrunek, zapewniając jej nawilżenie i miękkość.