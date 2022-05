Impreza plenerowa i jej organizacja - najważniejsze informacje

Nagłośnienie

Podstawą każdej imprezy plenerowej jest niewątpliwie dobrze dopasowane nagłośnienie. Wybierając odpowiedni sprzęt, należy wziąć pod uwagę specyfikę imprezy, liczbę uczestników oraz ewentualne warunki pogodowe. Parametry urządzeń nagłaśniających powinny zostać ustawione w taki sposób, by dźwięk był czysty i pozbawiony zniekształceń. Istotne jest również prawidłowe rozmieszczenie głośników. Dzięki temu zyskamy pewność, że głos faktycznie trafia do widowni, a nie unosi się w górę. Nie bez znaczenia jest dobór wysokiej jakości mikrofonów oraz przewodów. Rozbudowane zaplecze eventowe oferowane przez International Event umożliwi dobranie profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego i nie tylko. Szczegóły oferty znajdziesz na https://internationalevent.pl/zaplecze-eventowe/

Catering

Nieodłącznym elementem imprez pod gołym niebem jest wyśmienite menu. W tym przypadku najlepiej skorzystać z usług rekomendowanej firmy cateringowej. Na przyjęciach plenerowych równie dobrze możemy podać przystawki i przekąski na zimno, jak i na gorąco. Najlepszym i najbardziej uniwersalnym wyborem jest szwedzki bufet. Z pewnością każdy uczestnik chętnie sięgnie po małe kanapki, koreczki, czy mini tortille. Podczas imprez plenerowych świetnie sprawdzi się również grill. Jeśli wydarzenie ma być formalne, kucharze przygotują smakowite, eleganckie dania.

Wystrój i dekoracje

Organizacja imprez integracyjnych pod chmurką nie kończy się na zapewnieniu odpowiedniego zaplecza technicznego i jedzenia. Niezwykle istotną kwestią jest wystrój i dekoracje. Należy przede wszystkim zadbać o odpowiednią ilość miejsc siedzących. Do tego celu można wykorzystać meble z palet, leżaki, przenośne krzesła, wygodne kanapy i wiele innych. Rodzaj dekoracji zależy od motywu przewodniego przyjęcia. Warto zainwestować w balony, banery, rozety, a także lampiony, świece, które nadadzą miejscu niepowtarzalny klimat, szczególnie po zapadnięciu zmroku.

Atrakcje w plenerze

Przygotowując imprezę plenerową warto pamiętać o atrakcjach, które dostarczą gościom niezapomnianych wrażeń. Jakie atrakcje wybrać na imprezę pod chmurką? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż powinny zostać one dopasowane do charakteru wydarzenia. Przyjęcie z pewnością uświetni dobra muzyka (można wynająć DJ-a, który dodatkowo będzie zabawiał uczestników), pokazy taneczne, barmańskie, czy występ kabaretu. Warto też pomyśleć o strzelaniu z łuku, paintballu, czy karaoke. Organizacja pikników i festynów nie może obyć się bez rozrywki dla dzieci, np. malowaniu twarzy.

Podsumowanie

Imprezy plenerowe cieszą się rosnącą popularnością. Nie ma się co dziwić - są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych eventów, organizowanych w hotelach czy restauracjach. Okazji do przygotowania przyjęcia na świeżym powietrzu jest mnóstwo. Może być to spotkanie firmowe, biznesowe, jubileusz, festyn lub piknik rodzinny. Imprezę plenerową można przygotować na własną rękę bądź skorzystać z usług profesjonalnej firmy eventowej, co niewątpliwie jest ogromnym odciążeniem dla gospodarzy.