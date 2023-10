Jak dopasować meble kuchenne do otwartego salonu i jadalni? Aranżujemy spójną przestrzeń

Zalety kuchni połączonej z salonem i jadalnią

Połączenie kuchni z salonem i jadalnią to popularny zabieg aranżacyjny. Otwarte wnętrza wydają się przestronniejsze, nabierają nowoczesnego charakteru i wypełniają się przyjazną atmosferą. Domownicy i ich goście mogą się swobodnie komunikować. Gdy trzeba przygotować kawę czy przyrządzić danie, nie zostawiasz gości samych. Dostęp do większej liczby okien sprawia, że do środka wpada więcej światła słonecznego. Ponadto urządzenie otwartego salonu czy jadalni bywa prostsze niż zaaranżowanie dwóch czy trzech odrębnych, ciasnych pomieszczeń. Powiększona przestrzeń umożliwia wstawienie np. standardowego stołu, który nie zmieściłby się w odseparowanej kuchni.

Kuchnia jako część salonu lub jadalni — ryzykowne rozwiązanie?

Otwarcie kuchni wiąże się też z pewnymi wadami. Dotyczą one głównie osób, które często gotują mocno aromatyczne lub tłuste potrawy oraz urządzają imprezy w domu. Brak wyraźnego odseparowania części kuchennej to ryzyko przedostawania się intensywnych zapachów, pary wodnej i zabrudzeń do strefy wypoczynkowej. Poza tym goście stają się obserwatorami kulinarnych popisów gospodarzy i muszą słuchać kuchennych hałasów. Kłopotem może być także stworzenie spójnego wystroju całej otwartej przestrzeni.

Jak dopasować meble do kuchni otwartej na salon lub jadalnię?

Meble do kuchni stanowiącej część salonu lub jadalni powinny dobrze współgrać z pozostałymi meblami i elementami wyposażenia. Przejścia pomiędzy poszczególnymi strefami powinny być płynne, a ogólny wystrój harmonijny. Aby się to udało, niezbędny jest przemyślany projekt. Możesz skorzystać z pomocy architekta, zainspirować się gotowymi aranżacjami kuchni albo zaplanować wnętrze w 100% po swojemu – przejrzyj modułowe meble kuchenne w Agacie. Możesz też skorzystać z bezpłatnego planera, który pomoże Ci stworzyć wizualizację wymarzonej zabudowy. Wsparciem służą także projektanci sklepu podczas rozmowy wideo.

W kuchni połączonej z salonem i jadalnią tradycyjne ściany są zastępowane przez subtelniejsze rozwiązania pozwalające podzielić otwartą przestrzeń na kilka części. Jednym z najchętniej stosowanych zabiegów aranżacyjnych jest postawienie wyspy kuchennej na granicy kuchni i salonu/jadalni. Otwarte wnętrza z wyspą prezentują się efektownie i nowocześnie, sprzyjają swobodnej komunikacji oraz zapewniają sporo dodatkowego miejsca do spożywania i przyrządzania posiłków.

Meble do kuchni z wbudowanym okapem – skuteczny sposób na kuchenne zapachy

Zapachy unoszące się przy smażeniu czy grillowaniu potraw mogą być uciążliwe zarówno dla domowników, jak i ich gości. Nie tylko wsiąkają w ubrania i tkaniny, ale również przyczyniają się do niszczenia wyposażenia. Para wodna wraz z cząsteczkami kurzu i tłuszczu łatwo migruje i osadza się na meblach. Dlatego koniecznie zadbaj o sprawny system wentylacji i porządny okap. Obecnie można kupić korpus szafki kuchennej z wbudowanym okapem, co jest bardzo stylowym rozwiązaniem.

Pomieszczenie pełniące funkcję kuchni, salonu i jadalni powinno być urządzone w sposób funkcjonalny i spójny. Wówczas zapewnisz sobie i swoim bliskim wygodę podczas gotowania, komfort w trakcie wypoczynku i przyjemność z przebywania w pięknych, dopracowanych w każdym calu wnętrzach.