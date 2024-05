Horodło. Bolesna akcja drogówki

Policjanci z hrubieszowskiej drogówki podczas jednej popołudniowej służby (15 bm.) zatrzymali w gminie Horodło 4 osobom prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

- Najmłodszy z zatrzymanych kierowców to 30 latek. Został zatrzymany w miejscowości Łuszków, jechał osobowym mercedesem C220 z prędkością 109 km/h. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości policjanci nałożyli na niego mandat karny w wysokości1500 zł. Za to wykroczenie otrzymał także 13 pkt karnych - informuje nadkom. Elżbieta Błaziak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. - Kolejni trzej kierujący „wpadli” w miejscowości Liski. 37 latek przekroczył prędkość o 70 km/h, za co otrzymał 2 tysiące złotych mandatu i 14 punktów karnych. Z kolei kierujący Hyundai 33-latek miał na liczniku 110 km/h, a 64-letni kierowca KIA w chwili pomiaru - 108 km/h. Dwaj ostatni wymienieni kierujący zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 1500 złotych, a na ich konto przypisano po 13 punktów karnych. Wszystkim czterem nieodpowiedzialnym kierującym policjanci zatrzymali prawo jazdy - dodaje