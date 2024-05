Lublin. Szkoła Podstawowa nr 26 będzie miała nową siedzibę

— Obiekt będzie składał się z dwóch skrzydeł zlokalizowanych równolegle do granic działki wraz z otwartą częścią sportowo-rekreacyjną. Wejście główne znajdzie się od strony ul. Pogodnej i będzie dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia jadalni, sali do gier stołowych, sali fitness i siłowni powinny ponadto posiadać możliwość wyjścia na taras. Obiekt ma być dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci niewidomych i niedowidzących, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami intelektualnymi. Zakłada się, że klasy będą liczyły od 4 do 16 uczniów, stąd część sal dydaktycznych powinna mieć możliwość podziału mobilnymi ściankami — przekazuje Monika Głazik z miejskiego ratusza.