Jak inwestować w XTB bez prowizji?

XTB - polski broker bez prowizji

Ponad 3000 spółek i 338 ETF-ów - tak prezentuje się oferta XTB. To broker, który dysponuje akcjami polskich firm, jak i zagranicznych (głównie rynek USA). Dodatkowo pozwala na inwestowanie w fundusze ETF - w tym zakresie również dysponuje najszerszą ofertą w Polsce.

Jeśli szukasz brokera, dzięki któremu będziesz mógł kupić akcje spółek w Polsce, USA czy innych krajach, to XTB da ci taką możliwość. U tego brokera możesz inwestować już od 50 złotych.

Wpłata: jak zrobić depozyt bez opłat?

W XTB nie wszystkie formy wpłaty są bez prowizji. Jeśli chcesz zaoszczędzić na takiej transakcji, to musisz wybrać odpowiednią metodę depozytu. Jaką?

BLIK

Blue Media

PayPal

Przelew bankowy (zwykły)

Powyższe formy wpłaty nie są obarczone prowizją. Dla porównania: szybki przelew za pośrednictwem PayU wiąże się z opłatą 0.66% od transakcji. Podobna prowizja jest od depozytu przy użyciu karty VISA/Mastercard.

Akcje i ETF-y bez prowizji

Ważne: akcje i ETF-y w XTB kupisz bez prowizji pod warunkiem, że inwestycja będzie w bazowej walucie dla danego aktywa. Dla przykładu akcje PL kupuj za PLN, a USA za USD. Jeśli kupisz akcje amerykańskiej spółki za PLN, to broker będzie musiał przewalutować transakcje na dolara amerykańskiego, co wiąże się z prowizją.

Jeśli chodzi o handel akcjami i ETF-ami to XTB pobierze opłatę za transakcję, jeśli w skali miesiąca przekroczysz obrót na 100 tysięcy EUR. Co to oznacza? W takiej sytuacji, jeśli inwestujesz mniejsze kwoty na poziomie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych, to każdy zakup akcji i sprzedaż będzie bez dodatkowej prowizji.