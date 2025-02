Jak mądrze wybrać leasing w 2025 roku? Jakich błędów unikać?

Nowości w leasingach na 2025 rok – o czym warto pamiętać?

Dostępność ofert leasingowych nieustannie się zwiększa, a prognozy cenowe na rok 2025 są całkiem optymistyczne. Ceny samochodów i różnego rodzaju sprzętów przestały rosnąć – rynek staje się nasycony. W salonach i u dealerów samochodowych dostępnych jest dużo modeli "od ręki", co odczuwalnie zmniejsza presję cenową. Klientów zainteresowanych leasingiem też jest coraz więcej – wystarczy wspomnieć, że w całym 2024 roku firmy i towarzystwa leasingowe udzieliły finansowań na łączną kwotę ponad 110 miliardów złotych. To wynik wyższy o ponad 10% w porównaniu z rekordowym rokiem 2023! To oficjalne dane zebrane przez Związek Polskiego Leasingu.

W dodatku warto wspomnieć o korzystnych zmianach w zakresie składki zdrowotnej przy sprzedaży środków trwałych. Od tego roku przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na odsprzedanie np. samochodu po zakończeniu umowy leasingowej, nie muszą już naliczać składki zdrowotnej. W praktyce takie rozwiązanie gwarantuje większą opłacalność leasingu dla właścicieli firm.

Gdzie najlepszy leasing dla firm? Jak znaleźć finansowanie na korzystnych warunkach?

Trudno odpowiedzieć na pytanie " jaki leasing najlepszy", bo nie istnieje coś takiego jak jednak idealna oferta – wszystko zależy od specyfiki działalności firmy. Wybierając leasing, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

Czy zależy Ci na jak najniższej racie miesięcznej , czy wolisz szybciej spłacić leasing i zapłacić wyższą wartość wykupu?

, czy wolisz szybciej spłacić leasing i zapłacić wyższą wartość wykupu? Czy potrzebujesz leasingu na samochód osobowy , ciężarowy, maszynę czy sprzęt IT? Każdy z tych przedmiotów ma inne warunki finansowania.

, ciężarowy, maszynę czy sprzęt IT? Każdy z tych przedmiotów ma inne warunki finansowania. Jakie są Twoje możliwości dotyczące wkładu własnego? Niektóre oferty leasingowe wymagają minimalnego zaangażowania środków na start, inne wymagają wyższego wkładu, ale oferują lepsze warunki finansowe.

Niektóre oferty leasingowe wymagają minimalnego zaangażowania środków na start, inne wymagają wyższego wkładu, ale oferują lepsze warunki finansowe. Czy chcesz mieć możliwość wcześniejszej spłaty leasingu bez dodatkowych kosztów?

Aby znaleźć najlepszą ofertę, warto porównywać propozycje kilku leasingodawców. Różnice w oprocentowaniu, dodatkowych opłatach czy kosztach ubezpieczenia mogą znacząco wpłynąć na całkowity koszt leasingu.

Porównanie ofert leasingu – skorzystaj z odpowiednich narzędzi

Decydując się na leasing, nie musisz samodzielnie przeglądać ofert różnych podmiotów finansowych. To trudne i czasochłonne zadanie – umowy są często skomplikowane, a różnice w kosztach nie zawsze oczywiste na pierwszy rzut oka. Na szczęście są inne rozwiązania.

Na potencjalnych klientów czekają rozbudowane, ale jednocześnie proste w obsłudze narzędzia online, które pozwalają sprawdzić dostępne możliwości i zdecydować się na tą, która będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia danego leasingobiorcy. O jakich narzędziach mowa?

Jak wybrać leasing – porównywarka leasingowa

Nowoczesna porównywarka leasingowa to kompleksowe narzędzie, które pozwala na zestawienie dostępnych ofert w jednym miejscu. Dzięki temu możesz w kilka minut sprawdzić, które opcje są dla Ciebie najkorzystniejsze.

Porównywarka działa w prosty sposób – wystarczy podać podstawowe dane, takie jak wartość przedmiotu leasingu, preferowany okres finansowania i wysokość wkładu własnego. Narzędzie przeanalizuje dostępne oferty i wskaże najlepsze opcje. Dzięki temu nie musisz samodzielnie przeglądać stron różnych leasingodawców i analizować skomplikowanych tabel z warunkami finansowania.

Kalkulator leasingowy

Drugim niezwykle pomocnym narzędziem jest kalkulator leasingowy, który pozwala na szybkie obliczenie wysokości raty leasingowej. Wystarczy wprowadzić podstawowe parametry takie jak wartość przedmiotu leasingu, okres finansowania i wysokość wkładu własnego, a narzędzie automatycznie obliczy miesięczne koszty.

Dzięki temu możesz porównać różne warianty leasingu i sprawdzić, jak zmienia się rata w zależności od długości umowy czy wysokości opłaty początkowej. To świetny sposób, aby dopasować leasing do możliwości finansowych Twojej firmy i uniknąć nieprzewidzianych kosztów.

Nie popełniaj tych błędów podczas szukania leasingu

Wybór leasingu to ważna decyzja, która może mieć wpływ na finanse firmy przez wiele lat. Jednym z najczęstszych błędów jest kierowanie się wyłącznie wysokością miesięcznej raty. Niska rata może wydawać się atrakcyjna, ale często wiąże się z wysoką wartością wykupu lub dodatkowymi opłatami. Kolejnym problemem jest nieuwzględnienie kosztów dodatkowych takich jak ubezpieczenie czy opłaty manipulacyjne. Część firm leasingowych oferuje pozornie niskie oprocentowanie, ale nalicza dodatkowe opłaty, które podnoszą całkowity wydatek.

Niektórzy przedsiębiorcy podpisują umowę leasingową bez dokładnego zapoznania się z warunkami przedterminowej spłaty. Może się okazać, że wcześniejsze zakończenie umowy wiąże się z wysokimi opłatami. Dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie sprawdzić zapisy dotyczące ewentualnych kar umownych.

Najlepszy leasing? Zaufaj ekspertom z FI Finance Polska

Wybór leasingu nie musi być skomplikowany, jeśli korzystasz z pomocy specjalistów. FI Finance Polska to zespół ekspertów, którzy codziennie analizują rynek leasingowy i pomagają przedsiębiorcom znaleźć najlepsze rozwiązania finansowe.

Dzięki dostępnym na leasingfi.pl narzędziom, takim jak porównywarka i kalkulator leasingowy, szybko sprawdzisz, które oferty są dla Ciebie najkorzystniejsze. Jeśli masz pytania, skorzystaj z pomocy doradców, którzy przeanalizują Twoje potrzeby i zaproponują leasing idealnie dopasowany do Twojej firmy. Poradnik powstał we współpracy z Pawłem Makarewiczem z firmy FI Finance Polska.