Jak oświetlić lustro w łazience? Zbiór praktycznych wskazówek

Dlaczego właściwe oświetlenie lustra ma duże znaczenie?

Zdarzyła Ci się kiedyś taka sytuacja, w której po wyjściu na światło dzienne zauważyłaś, że Twój makijaż nie jest perfekcyjnie wykonany? Zauważyłaś w nim pewne niedociągnięcia, których nie widziałaś podczas malowania się w łazience? Najczęściej jest to właśnie wina niewłaściwie dobranego oświetlenia. Ciepła barwa światła, mimo że jest bardzo przytulna, sprawia, że cera wygląda jednolicie. Dopiero silne, chłodne oświetlenie pozwala na wydobycie każdego detalu i na zauważenie nieprawidłowości w makijażu lub fryzurze. Plafon lub lampa wisząca umieszczona na suficie są więc w tej sytuacji niewystarczające. Nie tylko niedostatecznie rozświetlą przestrzeń, lecz także będą dawały efekt cieni na twarzy. Wybierając światło do łazienki, warto pamiętać o tym, by było ono jak najbardziej zbliżone do światła dziennego.

O czym pamiętać przy doborze oświetlenia lustra?

Oświetlenie znajdujące się w łazience, szczególnie kinkiety nad lustro, powinny być odporne na warunki podwyższonej wilgoci. Miej na uwadze, że lampa znajdująca się w okolicy umywalki będzie narażona na kontakt z wodą. Z tego powodu warto wybierać oprawy o stopniu IP44, który daje gwarancję, że jest ona odporna na bryzgi wody z dowolnego kierunku. Jeżeli nawet zostanie przypadkowo ochlapana, wilgoć nie dostanie się do jej wnętrza i w efekcie wciąż będzie działać bez zarzutu.

Istotny jest nie tylko sam wybór lampy, lecz także miejsca jej montażu. Ważna jest wysokość oświetlenia oraz strona, po której zostanie ono przymocowane. To w końcu ma duży wpływ na to, czy światło z lampy będzie równomiernie cię oświetlało. Kinkiet nad lustro lub też te mocowane po obu stronach tafli powinny być dopasowane do ogólnej aranżacji pomieszczenia. Dobrze, gdy będą utrzymane w tym samym stylu, co pozostałe lampy łazienkowe. Wolisz w tej kwestii postawić na oryginalność i nieco pomieszać styl nowoczesny z klasycznym? Nic nie stoi na przeszkodzie, a więc eksperymentuj do woli i twórz ciekawe połączenia.

Kinkiet nad lustro czy po bokach tafli? Sprawdź, gdzie umieścić lampę

Jeżeli lustro w Twojej łazience jest dość dużych rozmiarów w okrągłym lub prostokątnym kształcie – kinkiet nad lustro będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Podłużny model emitujący łagodne światło znakomicie poradzi sobie z podświetleniem tafli. Dobrym wyborem będzie kinkiet z możliwością regulacji, dzięki której ustawisz najlepszy kąt padania światła.

Ciekawym rozwiązaniem są także pionowe kinkiety, które montowane są po obu bokach lustra. Tutaj należy zadbać o ich symetryczne rozmieszczenie. Takie rozwiązanie nadaje wnętrzu ciepłego, przytulnego klimatu i przywodzi na myśl nowoczesne łazienki. Wiele jednak zależy od doboru oprawy oświetleniowej.

Niektóre osoby, aby uniknąć doboru oświetlenia, decyduje się na zakup luster z podświetlaną taflą. Takie modele prezentują się równie estetycznie.

Gdzie kupisz wysokiej jakości oświetlenie lustra?

Oświetlenie lustra to niezwykle ważna rzecz. Mimo że przez niektórych jest pomijana, warto na wybór tego typu lamp poświęcić dłuższą chwilę. Zakupu najlepiej dokonywać w sprawdzonych miejscach, cieszących się dobrymi opiniami zadowolonych klientów. Jednym z nich jest e-sklep Lampy Studio oferujący designerskie nowoczesne lampy oraz artykuły wyposażenia wnętrz. Bez trudu znajdziesz tam kinkiety nad lustro, kinkiety pionowe oraz pozostałe oprawy oświetleniowe do Twojej łazienki i pozostałych pomieszczeń w domu lub mieszkaniu. Warto więc przyjrzeć się bliżej jego ofercie i wybrać z niej coś dla siebie.