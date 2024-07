Jak prawidłowo montować uchwyty odgromowe? To warto wiedzieć

0 A A

Natura potrafi być nieprzewidywalna. Jest to widoczne zwłaszcza w ostatnich latach i okresie postępujących zmian klimatu, gdy m.in. w okresie letnim potężne upały przeplatają się z gwałtownymi burzami. Liczba tych ostatnich stale rośnie, a nieocenioną linią obrony naszych domów w ich obliczu są instalacje odgromowe bezpiecznie odprowadzające do ziemi prąd piorunowy. Co decyduje o skuteczności takich systemów? Jednym z fundamentalnych czynników jest m.in. właściwy montaż uchwytów odgromowych.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować