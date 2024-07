Jak przygotować profesjonalnie wyglądające kalendarze reklamowe: oto 5 prostych porad!

Orlęta Spomlek stracą wielu ważnych piłkarzy. Celem będzie górna część tabeli

Po spadku z III ligi w Radzyniu Podlaskim zanosi się na kadrową rewolucję. Nowym trenerem Orląt Spomlek został Robert Chmura. Szkoleniowiec nie będzie miał do dyspozycji kilku bardziej doświadczonych zawodników. Wiadomo już, że Patryk Szymala przenosi się do Victorii Parczew, gdzie będzie trenerem. Brazylijczyk Cassio trafił do pierwszoligowej Pogoni Siedlce, a Piotr Zmorzyński do Chełmianki.