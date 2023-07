Jak wybrać software house?

Zakres usług

Trzeba mieć świadomość, że software house to nie to samo, co agencja interaktywna. Różnice są tutaj dość znaczące — software house zajmuje się projektowaniem od A do Z algorytmów, z których budowane są m.in. aplikacje webowe, aplikacje mobilne, strony www i nie tylko. Z kolei agencja interaktywna zajmuje się głównie promowaniem marki lub konkretnego produktu w świecie online.

Dobry software house zajmuje się również prowadzeniem analiz procesów biznesowych, projektowaniem specyfikacji systemów oraz ich testowaniem, a także wdrażaniem rozwiązań i ich bieżącą obsługą oraz aktualizacjami. W szeregach software house’ów pracują programiści, analitycy biznesowi, projektanci UX i UI, testerzy oprogramowania, dev-opsi, administratorzy oraz project managerowie.

Inwestycja, która się opłaca

Zaprojektowanie i stworzenie oprogramowania komputerowego wymaga czasu, umiejętności i współpracy wielu osób. Ma to wpływ na ostateczną wycenę projektu. Wybór najtańszej opcji nie jest zalecanym rozwiązaniem — istnieje wysokie ryzyko, że finalny produkt nie spełni oczekiwań klienta i zostanie tylko kosztem.

Przy wyborze software house’u warto sprawdzić, z kim firma wcześniej współpracowała i jakich posiada partnerów. Dobrze też zweryfikować czy posiada ona certyfikaty potwierdzające umiejętności programistyczne, zarządcze i testerskie. Doświadczoną i znaną na rynku firmą, która dostarcza najwyższej jakości oprogramowanie komputerowe, jest software house X-ONE.

Portfolio ma znaczenie

Przed podjęciem współpracy z wybranym software housem, warto zwrócić uwagę na jego portfolio. Jeśli firma posiada w swoim dorobku udane realizacje dla wielu klientów, to istnieje wysoka szansa, że deweloperzy szybciej zrozumieją przedstawiony koncept biznesowy i będą w stanie zaproponować skuteczne i ciekawe rozwiązania.

Należy także zawsze weryfikować, w jakich technologiach dana firma tworzy swoje oprogramowanie. Trzeba wiedzieć, że software house’y specjalizują się w innych środowiskach programistycznych, więc nie każda firma będzie w stanie odpowiedzieć na Twoje potrzeby.

Co więcej, jeśli wybrana firma z góry akceptuje każdy pomysł, to również nie jest to dobry sygnał. Doświadczony partner odznacza się tym, że będzie w stanie zaproponować różne rozwiązania i dostosować je w taki sposób, by ostatecznie wybrać to najskuteczniejsze. Przed podjęciem decyzji warto zweryfikować rynek i zestawić ze sobą poszczególne oferty.

Sposób pracy i kształt zespołu

Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość przygotowywania oprogramowania przez software house’y, jest kształt zespołu. W firmie powinni znaleźć się m.in. kierownik projektu, deweloperzy, testerzy i analitycy.

Co więcej, ważna jest też sama atmosfera i relacje między pracownikami — zgrany zespół to gwarancja wydajności i realizacji postawionych celów na najwyższym poziomie. Przy okazji dobrze też zweryfikować, z jakich narzędzi komunikacyjnych korzysta software house i czy istnieje możliwość obserwowania i kontrolowania postępów prac w zleconym projekcie.